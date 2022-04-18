Thông tin MỚI vụ cặp vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa: Nợ nửa tỷ đồng, cho cả 2 con uống thuốc an thần tự tử cùng nhưng bất thành

Xã hội 18/04/2022 11:38

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong căn nhà đóng kín cửa ở khu dân cư ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh).

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, sáng ngày 18/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc hai vợ chồng trẻ được phát hiện tử vong trong khu dân cư ở xã Long Đức (TP.Trà Vinh).

"Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nợ nần, hai vợ chồng uống thuốc an thần tự vẫn”, một cán bộ điều tra thông tin.

Thông tin MỚI vụ cặp vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín cửa: Nợ nửa tỷ đồng, cho cả 2 con uống thuốc an thần tự tử cùng nhưng bất thành - Ảnh 1
Căn nhà đóng kín cửa - Ảnh: báo Công an nhân dân

Cũng theo cơ quan điều tra, hai bé gái trong vụ việc cũng được cho uống thuốc an thần nhưng sau đó đã nôn ói, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi phát hiện sự việc, hai bé gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu và giao cho người thân chăm sóc.

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Tiền Phong, tại thời điểm phát hiện mùi hôi phát ra từ nhà của vợ chồng anh N.T.Đ. và chị C, người dân phá cửa vào bên trong thì phát hiện anh Đ và chị C đã tử vong. Hai bé gái (SN 2015 và 2018) sức khỏe yếu, đói lả được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần. Xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình anh Đ đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng.

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