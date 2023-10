Liên quan đến vụ hai vợ chồng tử vong trong căn nhà đóng kín, người dân và cơ quan chức năng đã phá cửa vào bên trong nhà thì phát hiện bên cạnh thi thể là 2 bé gái (SN: 2015 và 2018) sức khỏe yếu ớt.

Theo nguồn tin từ Báo Công an nhân dân, ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Trường hợp hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng xảy ra ở xã Long Đức (Trà Vinh) là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.

Theo kết quả điều tra, sáng 14/4, tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình (xã Long Đức), người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ nhà của vợ, chồng anh N.T.Đ. (SN 1988) và chị T.T.K.C. (SN 1987).

Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Qua kiểm tra, căn nhà của vợ chồng anh Đ., có biểu hiện bất thường. Cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày. Nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Tiền Phong, tại thời điểm phát hiện mùi hôi phát ra từ nhà của vợ chồng anh N.T.Đ. và chị C, người dân phá cửa vào bên trong thì phát hiện anh Đ và chị C đã tử vong. Hai bé gái (SN 2015 và 2018) sức khỏe yếu, đói lả được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần. Xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình anh Đ đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an Trà Vinh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lời khai của nghi phạm sát hại nam sinh lớp 8 ở Sơn La: Hết tiền 'mua thuốc', lang thang trên đường tìm kiếm nạn nhân Liên quan đến vụ sát hại nam sinh lớp 8 để cướp xe máy, tại cơ quan công an, Lò Mạnh Cường khai nhận, sáng 4/4, do không có tiền mua ma túy, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản nên lang thang trên đường để tìm nạn nhân cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hai-vo-chong-tu-vong-trong-can-nha-dong-kin-canh-ben-la-2-be-gai-doi-la-suc-khoe-yeu-ot-462537.html