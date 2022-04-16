Một trụ điện trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Nhiều nhân chứng kể lại trụ điện ngã đổ gây ra tiếng nổ rất to.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/4, một trụ điện nằm trước số nhà 916 Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình) bật gốc, ngã xuống chắn ngang đường. Thời điểm xảy ra vụ việc trời không mưa.

Vụ việc xảy ra trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình - Ảnh: Người Lao Động

Nhiều nhân chứng kể lại trụ điện ngã đổ gây ra tiếng nổ rất to. Rất may không có phương tiện nào đi ngang qua. "Lúc đổ xuống có một người phụ nữ đi gần đến, thấy trụ điện ngã đã bỏ xe và chạy ra nơi khác" – một nhân chứng kể lại.

Dẫn tin từ TTXVN, tại hiện trường, trụ điện cao khoảng 10 m nằm chắn gần hết mặt đường Lạc Long Quân, các bình điện áp bị bể nát, dầu nhớt chảy khắp mặt đường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương nhanh chóng phong tỏa hiện trường, không cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện trường phần chân trụ điện ngã đổ - Ảnh: TTXVN

Điện lực TP.HCM ngay lập tức đã điều nhân lực đến hiện trường khắc phục sự cố, đồng thời rải cát lên phần dầu tràn trên mặt đường để tránh trơn trượt. Vụ việc khiến nhiều hộ dân trên địa bàn Phường 8 bị mất điện.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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