Mới đây, danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn cùng bạn bè đến thăm nhà của nghệ sĩ Mai Thanh Dung. Tại đây, hoàn cảnh hiện tại của người nghệ sĩ gạo cội cũng được tiết lộ.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Nhật Cường đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng nghệ sĩ Hoàng Sơn và một số bạn bè lớp kịch K8 (năm 1984) trường Sân khấu 2 tới thăm nhà cô giáo cũ là nghệ sĩ Mai Thanh Dung, từng dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu. Thông qua video này, nhiều người xót xa trước hoàn cảnh hiện tại của nữ nghệ sĩ gạo cội này. Bà hiện đã nghỉ hưu, cùng chồng sống trong một căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu tại Sài Gòn.

Nhật Cường nói: "Tôi mới hay tin cô bệnh nên cùng mọi người tới thăm. Nhà cô bề bộn vì vợ chồng đều bệnh, không ai dọn dẹp, mong mọi người thông cảm". Nghệ sĩ Mai Thanh Dung - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ Mai Thanh Dung nay đã cao tuổi và sức yếu nhưng vẫn tươi cười niềm nở khi thấy học trò cũ tới thăm. Khi Nhật Cường hỏi thầy (tức chồng cô) đâu, cô cho hay: "Thầy bây giờ bị tai biến, không còn đi được nữa, chỉ nằm một chỗ. Nhà cô bây giờ buồn lắm em ơi, hết cô bệnh rồi tới thầy bệnh, ra vào bệnh viện như đi chợ. Toàn những bệnh từ trên trời rơi xuống khiến cô chán nản lắm. Hồi trước cô cũng nhiều bệnh lắm nhưng còn trẻ nên lướt qua được, giờ lớn tuổi rồi đâu thể lướt qua được. Bệnh tật bây giờ quật cô một cách nghiêm trọng. Cơ thể rệu rã, từ trên đầu xuống dưới chân đều bệnh hết, chỗ nào cũng có bệnh".

Danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn cùng bạn bè đến thăm nhà của nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của mình, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Cô bị bệnh về cột sống, mắt, tĩnh mạch, tim, tiểu đường… tùm lum hết cả. Đầu tiên, cô bị bệnh ở một mắt, vào viện khám thì mới biết bị bệnh nặng là tổn thương gai thị mắt. Bệnh này không có thuốc chữa nên cô phải dùng thuốc nhỏ mắt thường xuyên. Ngày nào không nhỏ là sẽ bị mù. Về nhà, cô cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, nằm ngủ không được, phải dậy. Cô vào viện tim khám. Bác sĩ không ngờ cô bệnh nặng như vậy, bị mất một động mạch, chỉ còn hai động mạch, bị nhồi máu cơ tim mà không biết, may mà không chết". "Chuyện cô bị bệnh đến giờ mọi người mới biết, trước giờ không ai biết. Mấy đứa học trò trách cô quá trời, bảo sao cô kín tiếng thế nhưng đó giờ cô ít nói, không muốn chia sẻ những chuyện bệnh tật cho mọi người xung quanh. Không ai biết cô bệnh. Chỉ tới ngày cô nằm viện, không hiểu sao tin đó lọt ra ngoài nên mấy đứa biết, mới gọi điện thoại hỏi thăm rồi truyền tai nhau. Có lẽ vì thế mà hôm nay các em mới đến đây thăm cô, cô xúc động lắm", nữ nghệ sĩ bộc bạch thêm.

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