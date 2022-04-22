Xót xa hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Mai Thanh Dung: Mắc nhiều bệnh nặng, không dùng thuốc sẽ bị mù, chồng nằm liệt giường

Hậu trường 22/04/2022 16:43

Mới đây, danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn cùng bạn bè đến thăm nhà của nghệ sĩ Mai Thanh Dung. Tại đây, hoàn cảnh hiện tại của người nghệ sĩ gạo cội cũng được tiết lộ.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, danh hài Nhật Cường đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng nghệ sĩ Hoàng Sơn và một số bạn bè lớp kịch K8 (năm 1984) trường Sân khấu 2 tới thăm nhà cô giáo cũ là nghệ sĩ Mai Thanh Dung, từng dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu.

Thông qua video này, nhiều người xót xa trước hoàn cảnh hiện tại của nữ nghệ sĩ gạo cội này. Bà hiện đã nghỉ hưu, cùng chồng sống trong một căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu tại Sài Gòn.

Nhật Cường nói: "Tôi mới hay tin cô bệnh nên cùng mọi người tới thăm. Nhà cô bề bộn vì vợ chồng đều bệnh, không ai dọn dẹp, mong mọi người thông cảm".

nghe si mai thanh dung
Nghệ sĩ Mai Thanh Dung - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung nay đã cao tuổi và sức yếu nhưng vẫn tươi cười niềm nở khi thấy học trò cũ tới thăm. Khi Nhật Cường hỏi thầy (tức chồng cô) đâu, cô cho hay: "Thầy bây giờ bị tai biến, không còn đi được nữa, chỉ nằm một chỗ. Nhà cô bây giờ buồn lắm em ơi, hết cô bệnh rồi tới thầy bệnh, ra vào bệnh viện như đi chợ. Toàn những bệnh từ trên trời rơi xuống khiến cô chán nản lắm. Hồi trước cô cũng nhiều bệnh lắm nhưng còn trẻ nên lướt qua được, giờ lớn tuổi rồi đâu thể lướt qua được. Bệnh tật bây giờ quật cô một cách nghiêm trọng. Cơ thể rệu rã, từ trên đầu xuống dưới chân đều bệnh hết, chỗ nào cũng có bệnh".

nghe si mai thanh dung 1
Danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn cùng bạn bè đến thăm nhà của nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ thêm về tình trạng sức khỏe của mình, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Cô bị bệnh về cột sống, mắt, tĩnh mạch, tim, tiểu đường… tùm lum hết cả. Đầu tiên, cô bị bệnh ở một mắt, vào viện khám thì mới biết bị bệnh nặng là tổn thương gai thị mắt. Bệnh này không có thuốc chữa nên cô phải dùng thuốc nhỏ mắt thường xuyên. Ngày nào không nhỏ là sẽ bị mù. Về nhà, cô cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, nằm ngủ không được, phải dậy. Cô vào viện tim khám. Bác sĩ không ngờ cô bệnh nặng như vậy, bị mất một động mạch, chỉ còn hai động mạch, bị nhồi máu cơ tim mà không biết, may mà không chết". 

"Chuyện cô bị bệnh đến giờ mọi người mới biết, trước giờ không ai biết. Mấy đứa học trò trách cô quá trời, bảo sao cô kín tiếng thế nhưng đó giờ cô ít nói, không muốn chia sẻ những chuyện bệnh tật cho mọi người xung quanh. Không ai biết cô bệnh. Chỉ tới ngày cô nằm viện, không hiểu sao tin đó lọt ra ngoài nên mấy đứa biết, mới gọi điện thoại hỏi thăm rồi truyền tai nhau. Có lẽ vì thế mà hôm nay các em mới đến đây thăm cô, cô xúc động lắm", nữ nghệ sĩ bộc bạch thêm.

Hoa Hậu Phương Lê nhận nuôi hai bé gái từng đói lả bên thi thể cha mẹ: 'Tôi sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí ăn học cho các con tới đại học'

Hoa Hậu Phương Lê nhận nuôi hai bé gái từng đói lả bên thi thể cha mẹ: 'Tôi sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí ăn học cho các con tới đại học'

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng tử vong bên 2 đứa trẻ đói lả suốt 3 ngày, Hoa hậu Phương Lê đã đưa ra quyết định nhận nuôi các bé trong vòng 1 phút.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Mai Thanh Dung sao Việt hoàn cảnh nghệ sĩ Mai Thanh Dung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?