Bình luận 'dạo' trên mạng xã hội, Trang Trần bất ngờ để lộ mức cát-sê đi hát của mình

Bài đăng viết: "Mình cần tìm hai ca sĩ, một nam và một nữ hát cho một quán pub ở Sài Gòn tối 29/4 với chi phí 40 triệu/người. Mọi người cho em vài gợi ý với ạ. Người ta nhờ mà em không nhớ được ai luôn".

Dường như khá ưng ý công việc này, Trang Trần nhiệt tình ứng tuyển dưới phần bình luận. Đáng chú ý là cô còn công khai tiết lộ giá cát-sê để bản thân xuất hiện trong đêm diễn là 10 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số 40 triệu đồng mà bài viết đăng tải.

Bình luận tiết lộ giá cát sê của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, dòng bình luận của cựu siêu mẫu nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Dân tình tỏ ra khá bất ngờ với mức cát-sê khá thấp của cựu mẫu. Thậm chí, một số người còn cho rằng Trang Trần đã "qua thời" nên mới đi hát với mức giá này. Không ít người cho rằng một người nghiệp dư, chưa có kinh nghiệm đi hát như Trang Trần thì việc cô tự hạ giá bản thân từ 40 triệu xuống 10 triệu đồng để đi hát cũng là chuyện hợp lý.

Nhiều người cho rằng mức cát sê mà cựu siêu mẫu tiết lộ chỉ mang tính chất vui đùa - Ảnh: FBNV

Trước đó, Trang Trần từng hát ca khúc "Sắc màu" trong một chương trình truyền hình. Dù biểu diễn khá chuyên nghiệp nhưng giọng hát của "mẹ một con" vẫn bị chê không ít. Sau đó, cô đã vào đính chính, còn trả lời trực tiếp trên bài viết có nhiều bình luận chê bai mình. Trang Trần cho biết cô hát được như thế này là một sự cố gắng rất nhiều. Bản thân tự nhận "hát tởm", nhưng cô hát để kiếm 40 triệu có tiền xây chùa.

Do đó, không ít người cho rằng câu bình luận trên của cựu người mẫu chỉ mang tính chất "bông đùa" bởi trước giờ cô hoạt động trong làng giải trí chủ yếu ở lĩnh vực người mẫu, diễn viên chứ chưa hề thực sự lấn sân sang con đường âm nhạc. Hiện tại, bình luận của Trang Trần trên bài đăng tìm kiếm ca sĩ vẫn đang thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao từ đông đảo cư dân mạng.