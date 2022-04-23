Bị Đàm Vĩnh Hưng 'hỏi khó', Hồ Ngọc Hà bất ngờ tiết lộ danh tính người đàn ông cô đang 'nương tựa'

Đối diện với sự truy hỏi gắt gao từ phía Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không thể giữ bí mật được nữa về danh tính người đàn ông quyền lực mà cô hiện đang "nương tựa".

Sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng" vì loạt ồn ào xoay quanh chuyện quyên góp từ thiện, mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trong một buổi talkshow của Dân Trí. Trong chương trình này, nam ca sĩ đã thẳng thắn chia sẻ về những tin đồn liên quan đến anh thời gian qua, đồng thời cũng tiết lộ những câu chuyện "bí mật" trên con đường sự nghiệp của anh. Đàm Vĩnh Hưng gọi cho Hồ Ngọc Hà để giao lưu - Ảnh: Chụp màn hình Khi được người dẫn chương trình hỏi về vấn đề "anh em nương tựa" trong showbiz Việt, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại cho biết, có rất nhiều đồng nghiệp là "anh em nương tựa" của anh, không ngần ngại giúp đỡ anh khi anh cần. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ có kể đến hai cái tên mà từng giúp anh "chạy show" khi anh chưa đến điểm diễn kịp thời là ca sĩ Quang Dũng và Hồ Ngọc Hà. Trong đó, có một lần giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ hát đến khàn tiếng để giúp đỡ đàn anh.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên giúp Đàm Vĩnh Hưng trong những lần anh trễ show - Ảnh: Internet Để minh chứng cho câu chuyện của mình, sau đó Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại gọi luôn cho Hồ Ngọc Hà. Khi nghe thấy đầu dây bên kia có hồi đáp, nam ca sĩ liền nói: "Nói về vấn đề anh em nương tựa nhau trong showbiz á, thì hồi xưa đến giờ lúc anh cầu cứu cô, cô chạy đi hát giùm anh ở Hải Phòng, rồi khắp nơi nhớ không? Đó là nương tựa đúng không? Lúc em thành danh em có giúp đỡ ai không?" Nghe xong câu hỏi của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại mà bình thản đáp: "Em vẫn giúp bình thường, em thường xuyên như vậy mà anh."

Hồ Ngọc Hà đã chịu 'khai' ra người mà cô đang 'nương tựa' - Ảnh: Internet Lát sau, Đàm Vĩnh Hưng bỗng nhiên hỏi đàn em của mình một câu hỏi khó. Theo đó, nam ca sĩ cho hay, anh thấy Hồ Ngọc Hà có đeo một chiếc nhẫn có hai viên kim cương khá lớn nên tò mò muốn biết người cô đang "nương tựa" là ai. Tuy khá bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng sau một hồi bị đàn anh hỏi dồn, cuối cùng Hồ Ngọc Hà cũng phải trả lời: "Em nương tựa Kim Lý." Hồ Ngọc Hà đã sinh cho Kim Lý một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu - Ảnh: Internet Câu trả lời này của Hồ Ngọc Hà được Đàm Vĩnh Hưng đánh giá là rất thông minh và khôn khéo. Quả thật, khi được hỏi đang "nương tựa" ai, câu trả lời trọn vẹn nhất vẫn là người mà mình đang đầu ắp tay gối của mình.

Thực hư chuyện Phương Thanh 'vuốt má' Hồ Ngọc Hà và nghi vấn 'tiểu tam' từng gây chấn động cả showbiz Dù Phương Thanh, Thu Phương và Hồ Ngọc Hà đều "cơm lành canh ngọt" với nhau, nhưng công chúng vẫn luôn bàn tán xôn xao về câu chuyện đánh ghen từng khiến cả showbiz Việt bàn tán xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dam-vinh-hung-hoi-kho-ho-ngoc-ha-bat-ngo-tiet-lo-danh-tinh-nguoi-dan-ong-co-dang-nuong-tua-464092.html