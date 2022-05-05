Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị cư dân mạng 'cạch mặt' sau khi đăng đàn liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ "tin vui" với Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, cư dân mạng đã có phản ứng "cực gắt" gây xôn xao.

Vào ngày 7/5 tới đây, live concert "The show" của Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra tại TP.HCM. Đây được xem là 1 trong những live concert lớn trong sự nghiệp của "Ông hoàng nhạc Việt" và có sự tham gia của các khách mời như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh, Trúc Nhân.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà không giấu được sự vui mừng và chia sẻ: “Dù Hà khá là bận nhưng vẫn nhắc nhớ các bạn: Hà sẽ là một trong những khách mời trong live concert của Anh Đàm Vĩnh Hưng tại đêm diễn thứ 9 của The Show Vietnam. Đối với Hà, anh Hưng là người anh lớn mà mình yêu quý và vô cùng kính trọng trong nghề. Và lâu rồi anh em chưa có dịp đứng chung sân khấu. Nên mọi người hãy đến với Hà và anh Hưng vào tối 07.05 nhé”.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bài viết liên quan đến Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi đăng tải bài viết thông báo về thời gian đêm diễn đến toàn bộ khán giả trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhận đồng loạt chỉ trích, thậm chí còn đòi bỏ theo dõi nữ ca sĩ. Lý do được cho là liên quan đến vụ việc từ thiện vừa qua của Đàm Vĩnh Hưng.

Hồ Ngọc Hà bất ngờ bị dân tình chỉ trích, đòi bỏ theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ồn ào trong việc làm từ thiện năm 2020 và những màn đấu khẩu với anti-fan đã gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng trong mắt công chúng. Mặc dù đã được minh oan sau quá trình điều tra, tuy nhiên uy tín của các nghệ sĩ phần nào đã bị mất đi trong lòng 1 số khán giả. Vụ việc "tai bay vạ gió" này khiến nam ca sĩ thiệt hại nặng nề cả về danh dự lẫn công việc.

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