Hình ảnh mới nhất của NS Hoài Linh: Vẻ ngoài tiều tụy đáng báo động, CĐM ngỡ ngàng và lo lắng

Nghệ sĩ Hoài Linh trong lần xuất hiện mới nhất này đã gây chú ý đến cộng đồng mạng khi xuất hiện với diện mạo tiều tụy và thân hình gầy nhom. Hoài Linh nom đã gầy nay lại còn gầy hơn, anh cùng mái tóc dài đen ngang vai, đeo chiếc kính để đọc kịch bản cùng đó là diện khẩu trang kín mít. Hoài Linh trước nay trông vô cùng giản dị và mộc mạc. Tuy nhiên với dáng vẻ tiều tụy hiện tại, người hâm mộ Hoài Linh không khỏi đặt nhiều câu hỏi và lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bình Tinh mới đây đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh hậu trường diễn tập cho sân khấu mới. Đáng chú ý trong buổi diễn lần này có sự góp mặt của nam nghệ sĩ Hoài Linh . Theo đó Hoài Linh sẽ đảm nhiệm vị trí khách mời đặc biệt và vai diễn của anh lần này trong vóc dáng của một người phụ nữ.

Sau ồn ào từ thiện vừa qua, đây là lần xuất hiện trên sân khấu hiếm hoi của Hoài Linh, anh sẽ quay trở lại biểu diễn trước khán giả. Dù đã được cơ quan chức năng làm rõ sự việc và chứng minh anh trong sạch, không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện nhưng cuộc sống của nam nghệ sĩ ít nhiều vẫn chịu nhiều ảnh hưởng và thường xuyên bị công kích, chỉ trích.

Một số bình luận của khán giả trước hình ảnh hiện tại của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, NS Hoài Linh cùng Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ đã có cơ hội cùng nhau biểu diễn một tiết mục hài, khiến nhiều khán giả ở trường quay phải bật cười. Đáng chú ý ở phần cuối tiết mục, Hoài Linh đã có hành động quỳ gối để tri ân khán giả. Hành động bất ngờ này đã khiến nhiều người có mặt tại buổi diễn phải sững sờ.

NS Hoài Linh có hành động quỳ xuống sân khấu ký tặng cho người hâm mộ - Ảnh: Internet

Theo đó, nam nghệ sĩ đã có hành động quỳ xuống sân khấu để ký tặng cho một khán giả đến gặp và xin chữ ký. Nam danh hài ký xong đã vui vẻ trả lại giấy bút cho người đó đi kèm một nụ cười ấm áp. Có thể thấy thái độ của Hoài Linh hiện tại đối với người hâm mộ là sự thành kính và biết ơn những vị khán giả đến xem mình biểu diễn.

Sau scandal từ thiện, số lượng người hâm mộ và yêu quý nam nghệ sĩ đã giảm đi rất nhiều, nguyên nhân nhiều dân tình đã không khỏi thất vọng khi biết được thông tin người luôn yêu quý đã ‘ngâm’ số tiền lên đến 14 tỷ suốt nửa năm trời mà không một lời thông báo. Chỉ sau khi sự việc bị phanh phui và làm lớn chuyện thì Hoài Linh mới đưa ra lời xin lỗi và cho người giải ngân số tiền trên.

Trước đó, danh hài Hoài Linh đã trở lại với đời sống nghệ thuật đầy mạnh mẽ từ đầu năm 2022 sau lùm xùm từ thiện hồi năm ngoái khiến anh "mai danh ẩn tích" một thời gian dài. Trở lại với nghệ thuật, Hoài Linh đã ghi dấu ấn khi tham gia đóng kịch và giành được giải thưởng cá nhân vào đầu 2022. Ngay sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã có chuyến xuất ngoại, tham gia một chương trình âm nhạc cùng ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh.

Trước đó, Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh làm vườn với vóc dáng tiều tụy đáng báo động khiến nhiều người lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Cũng từ chuyến ra nước ngoài vừa qua, gần đây cộng đồng mạng đồn đoán nam nghệ sĩ đã âm thầm sang Mỹ để "né" ồn ào "sao kê từ thiện" năm 2021. Tuy nhiên quản lý truyền thông của Hoài Linh khẳng định nam nghệ sĩ hiện đang ở Việt Nam, thông tin anh trốn qua Mỹ ở hẳn là bịa đặt.

Đáng chú ý hơn, hình ảnh danh hài Hoài Linh với sắc vóc gầy gò, ốm yếu đang cắt cỏ tại khuôn viên nhà thờ Tổ có kinh phí xây dựng hơn 100 tỷ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù mặc đồ che kín mít, song khán giả dễ dàng nhận ra nghệ sĩ Hoài Linh có vẻ tiều tụy hơn hẳn. Thậm chí Hoài Linh giờ để râu rậm rạp, làn da đen sạm. Người hâm mộ mong rằng sức khỏe Hoài Linh vẫn ổn, bởi nam nghệ sĩ từng phẫu thuật để điều trị ung thư tuyến giáp vào năm 2020.