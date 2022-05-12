Hoài Lâm làm một 'hành động' đầy 'ẩn ý' trên mạng xã hội, CĐM đều 'đồng loạt' gọi tên cha nuôi Hoài Linh

Hoài Lâm dù không còn xuất hiện đi diễn ở nhiều sự kiện nhưng nam ca sĩ vẫn thường xuyên hát hò trên livestream với fan. Bên cạnh đó, những đoạn clip hát live của Hoài Lâm vẫn nhận được sự quan tâm vì phong độ giọng hát còn rất tốt.

Trong một livestream mới đây, người hâm mộ đã tò mò: "Không biết Hoài Lâm ăn gì mà hát hay thế?". Tình cờ trong một buổi phát sóng, Hoài Lâm đã khoe với fan món ăn ưa thích của mình là bánh mì chấm sữa đặc. Nam ca sĩ cho biết: "Bánh mì chấm sữa, phải ăn cho no thì mới hát được".

Câu trả lời của Hoài Lâm khiến ai nấy đều phải bật cười. Một số người hâm mộ còn liên tưởng đến Hoài Linh bởi nam danh hài cũng có sở thích ăn uống giản dị giống hệt con nuôi. Trước đây không ít lần khán giả chứng kiến bữa ăn đơn giản đến giật mình của Hoài Linh.

Hai cha con Hoài Linh - Hoài Lâm - Ảnh: Internet

Về phần Hoài Lâm, khán giả còn chọc ghẹo ngược lại anh chàng rằng “bánh mì chấm sữa” là bí quyết giúp nam ca sĩ có giọng hát hay như vậy. Trên thực tế, rất nhiều lần Hoài Lâm vừa livestream vừa ăn món này.

Hoài Lâm giản dị ăn bánh mì chấm sữa khiến khán giả nhớ tới Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Từ ngày trở về quê nhà, Hoài Lâm xuất hiện với trang phục giản dị, làn da rám nắng và thân hình mủm mĩm. Nhiều người cho rằng hiện tại cuộc sống của nam ca sĩ đã vô cùng thoải mái nên anh cũng không màng đến những vấn đề về ngoại hình.

Hoài Lâm và bạn bè tại quê nhà - Ảnh: Internet

Hoài Lâm hiện vẫn sống ở quê nhà, thỉnh thoảng lên sóng ca hát cho khán giả nghe. Mặc dù chỉ ngồi trong phòng và hát không cần phòng thu âm, nhưng Hoài Lâm đã cho thấy giọng hát của mình vẫn còn khá ổn định so với thời còn chạy show trong showbiz.