Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm'

Hậu trường 23/05/2022 15:01

Sau khi trở lại hậu ồn ào sao kê gây bão dư luận hồi giữa năm 2021, không ít lần Hoài Linh lộ diện với thân hình gầy gò, tiều tụy đến bất ngờ.

Mới đây, sau nhiều tháng im lìm, đóng băng hoạt động nghệ thuật vì ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã dần trở lại sân khấu và xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn. Tuy nhiên, có vẻ như nam danh hài vẫn chưa thể nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả như trước đây.

Bằng chứng là khi trên MXH xuất hiện loạt ảnh của "anh Bốn", ở phần bình luận vẫn có không ít ý kiến mỉa mai, chỉ trích Hoài Linh một cách rất thậm tệ.

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 1
Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 2
Nam danh hài tiều tụy, xuất hiện trong một sự kiện gần đây - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, CĐM lại tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh nam danh hài ngồi bó gối trong hậu trường, cặm cụi ăn cơm "cá khô, rau dưa" đạm bạc. Vẻ ngoài tiều tụy, thân hình gầy gò khiến không ít fan hâm mộ của anh Bốn xót xa. Tuy nhiên "ghét nhiều hơn thương", CĐM vẫn để lại rất nhiều lời lẽ châm biếm nam danh hài Hoài Linh.

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 3
Hình ảnh nam danh hài ăn uống đạm bạc trong hậu trường đang được chia sẻ chóng mặt trên MXH - Ảnh: Internet 

Không rõ hình ảnh trên được ghi lại tại thời điểm nào, song netizen vẫn chưa thể "nuốt trôi cục tức" về con số 14 tỷ năm nào. Không hiếm những bình luận như: 

"Vết nhơ suốt cuộc đời...

Sao không lấy tiền lãi mua tôm hùm mà ăn...

Chú gắng ăn để lấy sức làm từ thiện...

Mùa lũ sắp về hả bà con?"

được netizen để lại bên dưới những trang MXH đăng tải hình ảnh trên.

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 4
Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 5
Bình luận mỉa mai của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Giữa năm 2021, Hoài Linh bất ngờ bị một nữ đại gia Đại Nam lên tiếng bóc trần hành động "ngâm" tiền từ thiện miền Trung. Cụ thể, trong đợt kêu gọi ủng hộ bà con vùng lũ hồi cuối năm 2020, nam danh hài đã quyên góp được hơn 14 tỷ đồng. Song, thay vì mang ngay đến tay đồng bào miền Trung, Hoài Linh lãng quên số riền nói trên. Phải đến mùa hè năm 2021, sau khi bị nữ đại gia ám chỉ "ăn chặn", ekip nam danh hài mới tiến hành giải ngân xong toàn bộ.

Hoài Linh hậu ồn ào sao kê: Hết đi diễn hội chợ, lại ngồi vắt vẻo 'cơm mắm, dưa cà' đạm bạc trong hậu trường, CĐM mỉa mai 'rút tiền lãi 14 tỷ ra mà ăn tôm hùm' - Ảnh 6
Hoài Linh lên tiếng giải thích sự việc, song không nhận được sự đồng thuận - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, mặc dù đã lên tiếng phân trần nhiều lần, nhưng Hoài Linh gần như không nhận được sự đồng tình của CĐM. Nhiều người cho rằng vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì việc giữ tiền tỷ của nam danh hài là không thể chấp nhận được. Có lẽ vì vậy mà từ đó đến nay, mặc dù đã được cơ quan chức năng "minh oan", nhưng sự trở lại showbiz của anh Bốn vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Được minh oan nhưng Hoài Linh vẫn bị khán giả 'ghẻ lạnh'? Netizen mỉa mai 'còn đâu những tràng cười thời chưa nhúng chàm chậm giải ngân'?

Được minh oan nhưng Hoài Linh vẫn bị khán giả 'ghẻ lạnh'? Netizen mỉa mai 'còn đâu những tràng cười thời chưa nhúng chàm chậm giải ngân'?

Mới đây, hình ảnh Hoài Linh đi diễn hội chợ tại một địa phương miền Tây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. CĐM vô cùng tò mò trước thái độ của khán giả khi chứng kiến màn tái xuất hậu ồn ào từ thiện của nam danh hài.

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