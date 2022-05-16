Hậu ồn ào 'sao kê', Hoài Linh dính tin đồn bị CĐM xa lánh khi đi diễn tại hội chợ: Sự thật đằng sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sức hút của NSƯT Hoài Linh đang bị sụt giảm nghiêm trọng kể từ ồn ào với CEO Phương Hằng khi liên tục vướng phải nhiều làn sóng tẩy chay nhưng liệu đó có phải sự thật ?

Kể từ khi rục rịch quay trở lại với làng giải trí sau loạt ồn ào không đáng có trước đó với bà Phương Hằng, danh tiếng lẫn sự nghiệp xây dựng hơn chục năm qua của Hoài Linh đã bị sụt giảm đáng kể. Thậm chí, một số người còn kêu gọi tẩy chay những dự án có mang tên nam nghệ sĩ, bằng chứng là trong một số dự án phim điện ảnh gần đây có sự góp mặt của nam diễn viên 52 tuổi đều không nhận về doanh thu khủng giống như trước đây.

NSƯT Hoài Linh - Ảnh: Internet

Cũng chính điều này làm dấy lên nghi vấn, nam danh hài ngày nào giờ đây đã mất đi vị thế vốn có của mình và sắp sửa phải giải nghệ vì không còn mấy ai ủng hộ. Đứng trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến thần tượng của mình, một số bộ phận fan của anh đã tung ra bằng chứng cho thấy Hoài Linh vẫn luôn được quý khán giả yêu mến và chào đón tại những show diễn ở hội chợ gần đây.

Nam nghệ sĩ được cho là đã đánh mất vị thế của mình trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Tựu chung lại theo ý kiến của một vài netizen, bản thân ai cũng mắc phải sai lầm cũng xứng đáng được tha thứ để làm lại từ đầu. Vì vậy người hâm mộ hãy có một ánh nhìn khách quan hơn đối với trường hợp của NSƯT Hoài Linh và trao thêm cho anh một cơ hội để sửa chữa sau sai lầm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-sao-ke-hoai-linh-dinh-tin-don-bi-cdm-xa-lanh-khi-di-dien-tai-hoi-cho-su-that-dang-sau-do-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-469032.html