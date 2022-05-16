Hậu ồn ào 'sao kê', Hoài Linh dính tin đồn bị CĐM xa lánh khi đi diễn tại hội chợ: Sự thật đằng sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 16/05/2022 10:46

Sức hút của NSƯT Hoài Linh đang bị sụt giảm nghiêm trọng kể từ ồn ào với CEO Phương Hằng khi liên tục vướng phải nhiều làn sóng tẩy chay nhưng liệu đó có phải sự thật ?

Kể từ khi rục rịch quay trở lại với làng giải trí sau loạt ồn ào không đáng có trước đó với bà Phương Hằng, danh tiếng lẫn sự nghiệp xây dựng hơn chục năm qua của Hoài Linh đã bị sụt giảm đáng kể. Thậm chí, một số người còn kêu gọi tẩy chay những dự án có mang tên nam nghệ sĩ, bằng chứng là trong một số dự án phim điện ảnh gần đây có sự góp mặt của nam diễn viên 52 tuổi đều không nhận về doanh thu khủng giống như trước đây.

Hậu ồn ào 'sao kê', Hoài Linh dính tin đồn bị CĐM xa lánh khi đi diễn tại hội chợ: Sự thật đằng sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
NSƯT Hoài Linh - Ảnh: Internet

Cũng chính điều này làm dấy lên nghi vấn, nam danh hài ngày nào giờ đây đã mất đi vị thế vốn có của mình và sắp sửa phải giải nghệ vì không còn mấy ai ủng hộ. Đứng trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến thần tượng của mình, một số bộ phận fan của anh đã tung ra bằng chứng cho thấy Hoài Linh vẫn luôn được quý khán giả yêu mến và chào đón tại những show diễn ở hội chợ gần đây. 

Hậu ồn ào 'sao kê', Hoài Linh dính tin đồn bị CĐM xa lánh khi đi diễn tại hội chợ: Sự thật đằng sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ được cho là đã đánh mất vị thế của mình trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Tựu chung lại theo ý kiến của một vài netizen, bản thân ai cũng mắc phải sai lầm cũng xứng đáng được tha thứ để làm lại từ đầu. Vì vậy người hâm mộ hãy có một ánh nhìn khách quan hơn đối với trường hợp của NSƯT Hoài Linh và trao thêm cho anh một cơ hội để sửa chữa sau sai lầm của mình.

 

Trở lại sau ồn ào 'sao kê' với CEO Phương Hằng, Hoài Linh xuất hiện với gương mặt già nua, netizen lo lắng: 'Trông hốc hác hơn trước'

Trở lại sau ồn ào 'sao kê' với CEO Phương Hằng, Hoài Linh xuất hiện với gương mặt già nua, netizen lo lắng: 'Trông hốc hác hơn trước'

Vừa qua NSƯT Hoài Linh đã có mặt tại một buổi đá bóng gây quỹ từ thiện, nam danh hài gây chú ý với nhan sắc tụt dốc không phanh khiến nhiều người lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh đi diễn hội chợ Hoài Linh trở lại showbiz

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 6 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?