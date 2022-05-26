Khốn đốn hậu ồn ào từ thiện, cuộc sống nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng và hàng loạt sao Việt hiện tại thư thế nào?

Sau ồn ào từ thiện, cuộc sống cũng như sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ đình đám như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Thủy Tiên cũng đã thay đổi, ảnh hưởng ít nhiều.

Có thể nói năm 2021 là một năm đầy biến động dữ dội đối với giới nghệ sĩ khi hàng loạt tên tuổi đình đám như Hoài Linh, Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên,... lại bất ngờ bị réo tên vào vụ lùm xùm từ thiện. Mặc dù đã được Bộ Công an minh oan và kết luận không có hành vi gian dối, cố tình qua mặt hay chiếm đoạt từ thiện nhưng niềm tin trong lòng công chúng đã ngày càng vơi cạn và không còn như xưa. Ngoài ra, vụ ồn ào này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi và sự nghiệp, cuộc sống của giới nghệ sĩ. Thủy Tiên Ca sĩ Thủy Tiên giờ đã không còn được cư dân mạng quan tâm như trước nữa. - Ảnh: Internet Sau ồn ào từ thiện, giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" dường như hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội cũng như không xuất hiện trước giới truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Thủy Tiên đã bắt đầu rục rịch quay trở lại showbiz. Bằng chứng cho thấy, trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật về cuộc sống đời thường cùng hậu trường đi diễn cùa mình. Có lẽ, đáng chú ý, "ngôi sao hạng A" ngày nào giờ đã không còn được cư dân mạng săn đón, quan tâm như trước nữa. Thậm chí, đặc biệt hơn khi một số netizen vẫn liên tục "tràn" vào trang cá nhân của cô để mỉa mai, châm biếm.

Hoài Linh Ngoại hình ngày càng đi xuống trầm trọng của Nghệ sĩ Hoài Linh. - Ảnh: Internet Cũng nằm trong số những nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện gây xôn xao không kém, sự nghiệp và cuộc sống của NSƯT Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nối gót Thủy Tiên, "anh Bốn" Hoài Linh cũng đang phải chật vật, khốn đốn trên con đường lấy lại tên tuổi, danh dự của bản thân mình. Sau khi tham gia vở kịch nói "Lạc giữa biển người" và giành được huy chương vàng kịch nói toàn quốc, Hoài Linh còn nhận quay MV ca nhạc, đóng phim điện ảnh và tham gia đi diễn ở nhiều hội chợ. Thế nhưng, cho dù cố gắng đến mấy nam nghệ sĩ vẫn chỉ nhận về sự ghẻ lạnh và thờ ơ, dửng dưng của phần đông khán giả. Không chỉ vậy, ngoại hình của Hoài Linh cũng ngày càng đi xuống trầm trọng khi để lộ gương mặt hốc hác, râu và tóc dài lòa xòa, hình ảnh không được chỉn chu trong lòng công chúng.

Đàm Vĩnh Hưng Mr. Đàm đã hoàn tất thủ tục ly hôn với bà xã Việt Kiều. - Ảnh chụp màn hình Nhận thấy rõ một điều, khác với Hoài Linh, Thủy Tiên, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ vững phong độ trên đường đua âm nhạc sau khi dính phải nhiều scandal không đáng có trước đó. Thậm chí, sự nghiệp của anh còn ngày càng thăng hoa vượt bậc kể từ khi ra mắt MV "Anh lo cho em hết". Vào thời gian gần đây, giọng ca "Lâu đài tình ái" cũng tất bật chạy show sớm tối và có mặt liên tục trong những chuyến lưu diễn dài ở Mỹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng. Cũng mới đây, Mr. Đàm đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với bà xã Việt Kiều. Hồng Vân NSND Hồng Vân vô cùng xót xa chia sẻ về việc phải chia tay sân khấu kịch của cô. - Ảnh: Internet Từng dính nghi án "phủi sạch" toàn bộ những bài đăng trước đây về việc kêu gọi từ thiện, cuộc sống của NSND Hồng Vân cũng đã thay đổi đáng kể. Vừa thông báo tạm gác mọi hoạt động giải trí để tập trung chăm lo cho con gái và cháu ngoại chưa được bao lâu, nữ nghệ sĩ lại bất ngờ đón nhận tin dữ khi sân khấu kịch Hồng Vân buộc phải đóng cửa. Trước đó, vào tối ngày 1/5, NSND Hồng Vân cũng đã vô cùng xót xa chia sẻ về việc phải chính thức chia tay sân khấu kịch - "đứa con tinh thần" mà nữ nghệ sĩ dứt ruột đẻ ra: "Mệt rồi, 22 năm hơn hai thập kỷ cho một nơi chốn để được cháy bỏng với đam mê, nhưng đến lúc phải dừng lại để còn lưu giữ được những kỷ niệm đẹp".

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