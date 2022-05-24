Một năm sau ồn ào ly hôn với ông xã doanh nhân, cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bây giờ ra sao?

Hậu trường 24/05/2022 10:31

Có thể nói rằng vụ ly hôn của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo từng gây xôn xao CĐM, cũng hao tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Vào năm 2021, vụ ly hôn ồn ào của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã thu hút sự quan tâm, chú ý không nhỏ  của dư luận. Thời điểm đó, Đặng Thu Thảo chia sẻ đã từng trải qua giai đoạn trầm cảm, bị bạo hành nặng nề, ảnh hưởng đến tinh thần nàng Hậu, song các con chính là động lực to lớn giúp cô vượt qua mọi khó khăn. 

Một năm sau ồn ào ly hôn với ông xã doanh nhân, cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Ồn ào ly hôn của Đặng Thu Thảo từng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông lẫn khán giả. - Ảnh: FBNV

Được biết sau khi ly hôn với ông xã doanh nhân, Đặng Thu Thảo dắt 2 con ra khỏi nhà và số tiền trong túi còn vỏn vẹn chưa đến 100 nghìn đồng. Được biết sau ly hôn, Hoa hậu Đại dương gửi con cho ông bà rồi sau đó tập trung cho công việc kinh doanh. 

Thời điểm đầu sau khi ly hôn, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã gặp khó khăn trong công việc, dần về sau mới ổn định. Được biết hiện nàng Hậu đang kinh doanh riêng và gặt hái được những thành công ban đầu. 

Một năm sau ồn ào ly hôn với ông xã doanh nhân, cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo đã gặt hái được những thành công bước đầu trong công việc kinh doanh hậu ly hôn. - Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công trên lĩnh vực kinh doanh hậu ly hôn, nhan sắc của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo cũng ngày càng "thăng hạng" vượt bậc. Có thể thấy, trên trang cá nhân của mình, bà mẹ 2 con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần sexy, khiến hội chị em không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi, từ đó còn muốn "xin vía" Đặng Thu Thảo.

Một năm sau ồn ào ly hôn với ông xã doanh nhân, cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bây giờ ra sao? - Ảnh 3
Nàng Hậu ngày càng "thăng hạng" nhan sắc. - Ảnh: FBNV

Bên cạnh công việc kinh doanh, Đặng Thu Thảo cũng trở lại với đường đua nghệ thuật. Nàng Hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện nhan sắc, và được ngồi ghế giám khảo các cuộc thi, từ đó đã góp phần truyền thêm động lực cho chị em phụ nữ.

Trong một chia sẻ gần đây với truyền thông, Đặng Thu Thảo từng tiết lộ cuộc sống hậu ly hôn: "Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của tôi cũng dần đi vào ổn định. Tôi chỉ khó khăn ở giai đoạn đầu, khi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân, thế nhưng do từ trước đến nay tôi sống uy tín với mọi người nên ở thời điểm đó tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ. Trộm vía là tính đến thời điểm này, mọi việc đang tiến triển rất tốt, đâu rồi cũng vào đấy!".

Một năm sau ồn ào ly hôn với ông xã doanh nhân, cuộc sống Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Đặng Thu Thảo từng chia sẻ rằng cô đã tạm ổn và tự chủ được kinh tế. - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo lại cho biết mình chưa thành công và bầu trời đối với cô vẫn chưa rực sáng: "Có lẽ bầu trời của tôi vẫn chưa sáng sủa gì đâu, phía trước chắc hẳn là sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi tôi, đặc biệt là cuộc sống của các bé Andy và Tony. Tôi cảm thấy may mắn khi nhận ra mình ngã ở đâu, đứng lên như thế nào rồi chạy làm sao để kịp người khác".

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