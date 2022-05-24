Mới đây, trên trang cá nhân, Thu Trang bất ngờ đăng đàn tố Tiến Luật ngoại tình khiến dân tình sốc nặng. Chưa kể, nữ diễn viên còn công khai cả danh tính của kẻ thứ ba.

Nổi tiếng là ông chồng quốc dân của hội chị em khi yêu chiều vợ hết mực, Tiến Luật nhiều lần khiến netizen ghen tỵ ra mặt với Thu Trang bởi nhiều cử chỉ ấm áp, tình cảm chân thành. Mới đây nhất phải kể đến dòng trạng thái ngắn đầy cảm xúc của nam danh hài gửi đến bà xã, nhằm động viên Thu Trang vượt qua nỗi đau mẹ ruột qua đời. Cặp vợ chồng đình đám làng hài Việt - Ảnh: Internet Ngọt ngào, hạnh phúc là vậy, nhưng cũng không ít lần cặp vợ chồng này khiến dân tình tá hỏa vì những màn "bóc phốt" nhau choang choảng trên MXH. Gần đây nhất, Thu Trang đã khiến CĐM sốc nặng khi đăng tải ảnh Tiến Luật ngoại tình với một cô gái trẻ.

Bài đăng của Thu Trang - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ diễn viên đăng ảnh ngày ấy - bây giờ của Tiến Luật. Trong đó, ở bức ảnh của hiện tại, nam diễn viên hài vô tư để "gái xinh' ôm eo cực tình tứ. "Cũng là Trang. Mà Trang trái nhìn khác Trang phải lắm? Mời dân chơi vào trả lời giùm", Thu Trang tức tối chia sẻ trên trang cá nhân. Màn bóc phốt của chị 13 ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng không nhịn nổi cười trước bài đăng của nữ diễn viên. Bởi trên thực tế, bức ảnh bên phải được lấy từ một bộ phim mà Tiến Luật tham gia, còn cô gái "người thứ 3" không ai khác chính là diễn viên Vân Trang.

Người thứ ba trông quen quen! - Ảnh: Internet Ở phần bình luận, nhiều người không nhịn nổi cười, để lại hàng loạt bình luận trêu chọc Tiến Luật và ngưỡng mộ sự hài hước, đáng yêu của cặp vợ chồng này. CĐM thích thú trước màn tố ngoại tình của Thu Trang - Tiến Luật - Ảnh chụp màn hình Tiến Luật - Thu Trang từ bạn diễn ăn ý trên sân khấu hài kịch trở thành vợ chồng. Trước đó, nam diễn viên đã theo đuổi Thu Trang suốt năm năm. Nhờ kiên trì, luôn quan tâm nên chị 13 mới đồng ý yêu. Cặp đôi chính thức vê chung một nhà vào ngày 11/1/2011. Hiện tổ ấm nhỏ của cả hai có một bé trai hơn 8 tuổi tên Andy.

Mẹ ruột đột ngột qua đời, Thu Trang đau đớn, gượng cười trong nước mắt, Tiến Luật có hành động khiến dân tình xúc động mạnh, bức ảnh đính kèm lại càng gây chú ý Sau cố sốc mẹ ruột qua đời, Thu Trang được Tiến Luật công khai động viên trên MXH. Lời hứa xúc động của nam diễn viên dành cho bà xã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng này.

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