Mẹ ruột đột ngột qua đời, Thu Trang đau đớn, gượng cười trong nước mắt, Tiến Luật có hành động khiến dân tình xúc động mạnh, bức ảnh đính kèm lại càng gây chú ý

Hậu trường 13/05/2022 14:44

Sau cố sốc mẹ ruột qua đời, Thu Trang được Tiến Luật công khai động viên trên MXH. Lời hứa xúc động của nam diễn viên dành cho bà xã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng này.

Mới đây, khi đang tổ chức chuỗi hoạt động nhằm quảng bá phim mới, Thu Trang Tiến Luật bất ngờ nhận cú sốc lớn - mẹ ruột nữ diễn viên qua đời đột ngột.

Nén đau thương, Thu Trang đã có tâm thư dài trên trang cá nhân để thông báo tang sự, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp vì đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn với cô trong những ngày vừa qua.

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Mẹ ruột qua đời là nỗi mất mát lớn với Thu Trang - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Chị Mười Ba bùi ngùi trải lòng: "Có những sự chia ly ập đến quá nhanh làm mình không ngờ được, đến bây giờ, mới đủ bình tĩnh hơn để viết những dòng này.

Hôm 30/4, đi cinetour ngày đầu của Nghề Siêu Dễ mà lòng mình như lửa đốt. Chào khán giả ở rạp Quận 9 xong là hai vợ chồng mình chạy như bay đến bệnh viện. Nếu hôm đó, mọi người thấy Thu Trang không tươi như mọi lần, xin hãy thông cảm cho Trang, vì Trang cũng muốn tươi vui nhất có thể… mà sao khó quá. Mấy hôm sau, tình trạng sức khoẻ của mẹ Trang trở xấu và rồi mẹ ra đi mãi…

Trong lúc bối rối, khó khăn nhất, rất nhiều anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã động viên và chia sẻ với Trang cùng gia đình. Trang xin cúi đầu cảm ơn mọi người".

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Nữ diễn viên hài chia sẻ về nỗi mất mát, không quên cảm ơn những lwoif động viên từ mọi người - Ảnh chụp màn hình

Về phía Tiến Luật, thấu hiểu vợ đang trải qua cú sốc và nỗi đau lớn, nam danh hài đã có ngay một hành động vô cùng ấm áp dành cho nửa kia. Cụ thể, nam diễn viên đã đăng tải một tấm ảnh chụp lén Thu Trang từ đằng sau, kèm lời hứa xúc động.

"Luôn có tôi đằng sau bạn, bạn nha! Mười mấy năm nay chưa hề thay đổi. Sau biến cố này càng không thay đổi", Tiến Luật đăng tải trên trang cá nhân.

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Bài đăng gây xúc động của Tiến Luật - Ảnh chụp màn hình

Không đao to, búa lớn, chỉ một lời hứa của Tiến Luật cũng đủ khiến dân tình nghẹn ngào, bên dưới bài đăng của anh, rất đông cư dân mạng đã đồng loạt để lại bình luận động viên 2 vợ chồng, đồng thời ngưỡng mộ tình cảm của cả hai. Nhiều tài khoản còn khẳng định Thu Trang đã chọn được người đàn ông của đời mình, còn Tiến Luật chính là bờ vai vững chãi để vợ con nương tựa.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Tiến Luật từng có phát ngôn gây chú ý khi nói về mối quan hệ với mẹ vợ khi bà còn sống: "Bây giờ tôi trong mắt ba mẹ vợ như cục vàng vậy. Bên nhà Trang cũng vậy, khi có chuyện gì thì ba mẹ Trang bênh tôi đầu tiên chứ không phải bênh Trang", nam danh hài hào hứng khoe được ba mẹ vợ cưng chiều như con đẻ.

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Vợ chồng nhà chị 13 - anh Đường Băng - Ảnh: Internet

Thu Trang – Tiến Luật được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành công của làng giải trí Việt. Trong vài năm trở lại đây, Thu Trang chỉ tập trung cho phim ảnh, ít tham gia gameshow truyền hình. Cô ngày càng khẳng định vị trí là một diễn viên, nhà sản xuất "mát tay" với các phim điện ảnh, webdrama, sitcom... thành công.

Từ khóa:   Thu Trang Tiến Luật mẹ Thu Trang qua đời

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