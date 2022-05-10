Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự

Mới đây trên trang cá nhân, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đồng loạt cập nhật ảnh avatar đen trên Facebook. Dù không chia sẻ đang gặp chuyện gì nhưng rất nhiều khán giả và nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến vợ chồng diễn viên. Theo một nguồn tin thân cận cho biết mẹ ruột của diễn viên Thu Trang vừa qua đời.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Thu Trang có đề cập đến mẹ của mình: "Mẹ tôi là một người hơi nóng tính nhưng tôi biết mẹ rất thương yêu chồng con. Chỉ duy nhất một nhược điểm là hơi bị nóng tính. Chính vì điểm đó đôi khi hai mẹ con khắc khẩu, nhưng trong lòng hai người tự hiểu rằng cả hai đều rất thương.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dạy phải biết thương cha, thương mẹ, người có hiếu với gia đình thì không bao giờ khổ. Vậy nên tôi có cái suy nghĩ ấy từ khi còn nhỏ. Bây giờ lớn lên lại thấy rất đúng. Bản thân tôi khi ra ngoài đời, đi làm, gặp người nào hiếu thảo thì tự nhiên mình cũng có cảm tình. Vì vậy mà tới bây giờ tôi vẫn dạy con, các cháu hiếu thảo phải đặt lên làm đầu.