Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự

Hậu trường 10/05/2022 08:53

Trên trang cá nhân, vợ chồng Thu Trang đồng loạt thay avatar đen báo tang sự.

Mới đây trên trang cá nhân, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đồng loạt cập nhật ảnh avatar đen trên Facebook. Dù không chia sẻ đang gặp chuyện gì nhưng rất nhiều khán giả và nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến vợ chồng diễn viên. Theo một nguồn tin thân cận cho biết mẹ ruột của diễn viên Thu Trang vừa qua đời.

Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự - Ảnh 1
Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự - Ảnh 2
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đồng loạt thay hình nền đen - Ảnh: FBNV

 

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, Thu Trang có đề cập đến mẹ của mình: "Mẹ tôi là một người hơi nóng tính nhưng tôi biết mẹ rất thương yêu chồng con. Chỉ duy nhất một nhược điểm là hơi bị nóng tính. Chính vì điểm đó đôi khi hai mẹ con khắc khẩu, nhưng trong lòng hai người tự hiểu rằng cả hai đều rất thương.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dạy phải biết thương cha, thương mẹ, người có hiếu với gia đình thì không bao giờ khổ. Vậy nên tôi có cái suy nghĩ ấy từ khi còn nhỏ. Bây giờ lớn lên lại thấy rất đúng. Bản thân tôi khi ra ngoài đời, đi làm, gặp người nào hiếu thảo thì tự nhiên mình cũng có cảm tình. Vì vậy mà tới bây giờ tôi vẫn dạy con, các cháu hiếu thảo phải đặt lên làm đầu.

Tôi sợ mẹ tôi lắm, đến bây giờ vẫn rất sợ nên không có cuộc tranh cãi nảy lửa nào xảy ra giữa 2 mẹ con cả. Mẹ tôi mà nóng tính lên thì tôi cũng phải dè chừng".

Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự - Ảnh 3
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật - Ảnh: Internet

 

Trước đó, vận đen liên tiếp ập vào Thu Trang, khi đoàn phim ‘Nghề siêu dễ’ trong buổi công chiếu phim, Ốc Thanh Vân và trợ lý bị mất điện thoại. Khiến buổi công chiếu gặp trục trặc. Tuy nhiên vẫn được công chúng ủng hộ nhiệt tình và mang về doanh thu cao cho đoàn phim.

Giữa lúc quảng bá phim mới, Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ đổi avatar đen, khán giả nghẹn ngào chia buồn tang sự - Ảnh 4
Buổi công chiếu phim Nghề Siêu Dễ - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đang quảng bá cho dự án điện ảnh Nghề siêu dễ vừa ra rạp cách đó không lâu. Dù không biết chính xác người thân nào của nữ diễn viên mất. Nhiều khán giả lo lắng việc mất mác này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch quảng bá phim mới của vợ chồng nữ diễn viên.

 

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Trên kênh youtube cá nhân, Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc 'tai nạn nghề nghiệp' của bản thân trong cảnh quay. Hành động của ông xã Tiến Luật dành cho nữ diễn viên khiến CĐM trầm trồ ganh tỵ.

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