MC Hoàng Linh ngậm ngùi chia tay 'Chúng tôi là chiến sĩ' sau 15 năm gắn bó, tiết lộ vai trò hoàn toàn mới ở VTV

Dòng trạng thái chia sẻ của MC Hoàng Linh sau 15 năm gắn bó với chương trình 'Chúng tôi là chiến sĩ' khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Vào sáng ngày 23/5 vừa qua, mạng xã hội lại dậy sóng trước dòng trạng thái chia sẻ đầy tâm trạng của MC Hoàng Linh trên trang cá nhân: "Dù thế nào cũng phải chào tạm biệt nhau một câu chứ... tình dù cạn nhưng nghĩa vẫn phải đầy. Tạm biệt và cảm ơn nhé, thanh xuân của Linh". Đây chính là thông báo và lời chào tạm biệt của nữ MC đến với khán giả khi từ nay về sau cô sẽ không còn dẫn dắt chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Bài viết đầy tâm trạng trên trang cá nhân của MC Hoàng Linh. - Ảnh chụp màn hình Được biết, chương trình này cũng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng phiên bản mới với tên gọi là Quân khu số 1 từ ngày 30/4 và không có sự dẫn dắt của hai MC quen thuộc trong chương trình là Hoàng Linh và Đức Bảo.

Khi nhắc đến "Chúng tôi là chiến sĩ", chắc hẳn khán giả không thể quên lối dẫn dắt thông minh mà không kém phần hài hước, hóm hỉnh của MC Hoàng Linh. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, nữ MC sẽ không còn xuất hiện trên gameshow ăn khách nhất nhì VTV trong thời gian tới, có lẽ điều mà Hoàng Linh tiếc nuối nhất là không kịp nói lời tạm biệt chính thức đến khán giả. Kể từ khi "Chúng tôi là chiến sĩ" được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 9/2006 cho đến nay, đã hơn 15 năm, MC Hoàng Linh vẫn luôn gắn bó, đồng hành xuyên suốt từ những ngày đầu đến lúc chương trình dừng lại.

MC Hoàng Linh là người gắn bó với chương trình từ những ngày đầu phát sóng. - Ảnh: Internet Vào thời điểm đó, cô mới chỉ là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và đồng hành cùng chương trình cho đến bây giờ. Trải qua một quãng thời gian 15 năm đồng hành cùng màu áo lính, có thể nói rằng đó chính là tất cả thanh xuân của nữ MC. Chia sẻ với báo chí về khoảng thời gian dài này, MC Hoàng Linh xúc động nói: "Nhiều lúc mình cũng quên đi mất là mình đã gắn bó với chương trình quãng thời gian dài đến thế. Để giờ đây khi ngồi nhìn lại mình mới chợt nhận ra là: "Ồ! 15 năm trôi qua rồi cơ đấy!". 15 năm đồng hành cùng màu áo lính, chính là tất cả thanh xuân của nữ MC. - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ MC cũng cho biết thêm, nhờ tham gia chương trình này mà cô có cơ hội rèn luyện bản thân mình trở thành một người phụ nữ gan dạ, mạnh mẽ hơn. Chương trình cũng mang đến cho cô nhiều kỷ niệm khó quên, nhiều trải nghiệm thú vị trong suốt quãng thời gian thanh xuân của cuộc đời mình. Chia sẻ về nhiệm vụ của mình trong thời gian tới sau khi tạm biệt chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" nữ MC tiết lộ rằng cô được phân công trở thành người đồng hành của gameshow Giờ thứ 9. Đây là một chương trình mới dành riêng cho các công nhân, và do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV phối hợp thực hiện. MC Hoàng Linh và Đức Bảo dẫn dắt chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". - Ảnh: Internet Theo đó, thời gian tới nữ MC được giao trọng trách mới là trở thành người dẫn dắt của gameshow Giờ thứ 9. Đây là một chương trình mới dành riêng cho các công nhân, và do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV phối hợp thực hiện.

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