Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám

Hậu trường 12/05/2022 12:09

Lý lịch cùng loạt thành tích "khủng" của MC Phí Linh dẫn Lễ khai mạc SEA Games 31 khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Vào tối nay 12/5, buổi lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á sẽ chính thức được diễn ra tại Hà Nội.

Sau khoảng thời gian dài để chuẩn bị, Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ được chính thức khai mạc vào tối 12/5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây được coi là một sự kiện quan trọng, được nhiều người mong đợi nhất trong năm cũng như thông qua đây thể hiện bộ mặt của Việt Nam với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 1
Hình ảnh trong buổi tổng duyệt khai mạc SEA Games 31. - Ảnh: Internet

 

Cũng bởi sự quan trọng đó mà cái tên nào sẽ "cầm trịch" trong buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đang dành được sự quan tâm hơn bao giờ hết. Mới đây, hai cái tên sẽ dẫn dắt buổi lễ khai mạc đã được hé lộ, đó chính là MC Đức Bảo và MC Phí Linh. Có thể thấy cả hai người đều là những cái tên sáng giá của Đài truyền hình Việt Nam thời điểm hiện tại, khi luôn có mặt để dẫn dắt các sự kiện lớn, cũng bởi họ có khả năng song ngữ Anh - Việt khá tốt. Trong đó, không thể phủ nhận, Phí Linh hiện là một trong những gương mặt "hot" trong thời điểm này.

 

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 2
MC Phí Linh tại buổi tổng duyệt khai mạc SEA Games 31. - Ảnh: FBNV

MC Phí Linh tên đầy đủ là Phí Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô chính là gương mặt quen thuộc trên các chương trình, gameshow của Đài truyền hình Việt Nam. Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt, "cầm trịch" hàng loạt các chương trình đình đám như: Me xanh, Quán âm nhạc (VTV3), Kidshow Hành Tinh Vuông Kplus, Gương mặt mới (VTV6), Thời trang và cuộc sống, Muôn màu Showbiz, Thay đổi cuộc sống, The Voice, King of Rap, The Heroes…

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 3
Vẻ xinh đẹp, trẻ trung của MC Phí Linh. - Ảnh: FBNV

Nữ MC nhận được nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình thu hút, phong thái đĩnh đạc, lối dẫn chuyên nghiệp và đặc biệt là khả năng hoạt ngôn, linh hoạt. Trong bất kỳ chương trình nào, ở bất cứ thể loại nào mà Phí Linh đảm nhận vị trí dẫn chương trình, cô đều làm rất tốt vai trò của mình, khiến khán giả vô cùng ấn tượng.

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 4
Phí Linh là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình. - Ảnh: FBNV

Phí Linh bén duyên với truyền hình ngay khi còn rất nhỏ. Từ hồi học mẫu giáo, cô đã cùng các bạn tham gia chương trình Những bông hoa nhỏ để hát, đọc thơ và diễn kịch. Sau đó, cô bé Phí Linh thường được các anh chị phụ trách phường chọn đi hát múa, kể chuyện và dẫn chương trình cho các lễ tổng kết sinh hoạt hè.

Năm học lớp 12, Phí Linh lên hình dẫn chương trình Me Xanh cho VTV2, đây chính là lần đánh dấu cột mốc bắt đầu bước vào con đường trở thành MC chuyên nghiệp của cô nàng. Sau đó, với niềm đam mê với truyền hình, Phí Linh thi đỗ và trở thành sinh viên của trường Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Ngoài ra, cô còn từng tốt nghiệp khoá đào tạo MC chuyên nghiệp của trường John Robert Power.

Bằng bản lĩnh cũng như khả năng trời phú, Phí Linh đã giành giải Á quân trong cuộc thi Cầu Vồng lĩnh vực MC 2012, đây cũng chính là bước đệm giúp Phí Linh đến gần hơn với đam mê MC chương trình truyền hình. Cho đến thời điểm hiện tại, Phí Linh đã thể hiện khả năng cũng như vị thế, là một trong những MC đắt show nhất nhì làng truyền hình.

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 5
Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là một lần khán giả phải ấn tượng trước nụ cười tươi và đôi mắt biết nói của nữ MC. - Ảnh: FBNV

Khá nổi tiếng trên con đường MC, song nữ MC lại kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào tháng 6/2019, Phí Linh chính thức lên xe hoa với BTV Hoàng Linh trong sự bất ngờ, ngỡ ngàng của khán giả. Vì trước đó thông tin cô nàng trở thành "vợ người ta" hoàn toàn được giữ bí mật. 

Được biết, chồng của MC Phí Linh cũng đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam và giữ vị trí Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4. BTV Hoàng Linh đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng của phòng. Ngoài ra, anh còn xuất hiện ở rất nhiều sự kiện quan trọng như đón tiếp Hoàng tử Anh William đến với chương trình Talk Vietnam vào năm 2016.

Hé lộ 'profile' dữ dội của nữ MC 'cầm trịch' lễ khai mạc SEA Games 31: Bén duyên với truyền hình từ hồi mẫu giáo, từng đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám - Ảnh 6
Gia đình nhỏ hạnh phúc của MC Phí Linh. - Ảnh: FBNV

Hiện tại, MC Phí Linh và ông xã đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, êm ấm. Theo đó, cặp đôi đã có 1 cô con gái nhỏ xinh xắn, trông rất lanh lợi và hoạt bát.

Có thể nói, với "profile" khủng như vậy, MC Phí Linh hứa hẹn sẽ là làn gió mới mang đến sự thành công cho buổi lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5 này, từ đó sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế khắp nơi.

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Từ khóa:   Phí Linh MC Phí Linh lễ khai mạc SEA Games 31

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