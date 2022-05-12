Nam ca sĩ Trúc Nhân nghi vấn bà xã Trấn Thành 'chơi xấu' mình qua một hành động kỳ lạ

Trúc Nhân đã không ngừng truy hỏi tận cùng Hari Won vì nghi ngờ đàn chị 'chơi xấu'.

Có thể thấy sau một khoảng thời gian ở ẩn, thời gian gần đây ca sĩ Trúc Nhân đã bắt đầu xuất hiện trở lại với một số dự án âm nhạc mới của mình. Ngoài sự trông ngóng, mong chờ của khán giả dành cho sự quay lại ngoạn mục của nam ca sĩ. Có lẽ màn tái xuất này của giọng ca Bốn chữ lắm đã vô tình trở thành chủ đề bàn tán xôn xao cho những tài khoản ác ý, nhằm tạo ra những câu chuyện không có thật, dựng chuyện đặt điều về nam ca sĩ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trúc Nhân đã đăng tải hình ảnh một bài viết tung tin đồn về việc anh không mời MC Trấn Thành và ca sĩ Thu Minh tại một buổi họp báo ra mắt dự án mới. Điều đặc biệt đáng chú ý là anh chàng đã có màn "đáp trả" cực kỳ tinh tế nhưng cũng không kém phần "đanh thép", sắc bén về thông tin không đúng sự thật.

Bài đăng đính chính về tin đồn "lơ đẹp" tiền bối trong nghề của Trúc Nhân. - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nam ca sĩ đã chia sẻ một cách thẳng thắn: "Cười muốn trật khớp hàm nãy giờ! Chị H trong tin tức kia ơi! Chị có ngon thì ra đây nói chuyện với em. Chứ 245 cái thiệp mời do chính tay em viết và gửi cho từng khách mời họp báo (không qua bất kì nhân viên nào), chị hỏng được mời nên chị hoá thân thành người đưa thiệp chị phá em hả chị bèo". Nhân vật chị H vô tình đã khiến Trúc Nhân vướng vào câu chuyện "dở khóc dở cười". - Ảnh: FBNV Bên dưới phần bình luận, có thể thấy rõ anh chàng đã đưa ra những lí do khác nhau để nhằm khẳng định không hề có chuyện "bỏ qua" cho MC Trấn Thành và ca sĩ Thu Minh trong danh sách khách mời được mời đến dự tại buổi họp báo sắp tới. Trúc Nhân còn tiết lộ chính anh là người đã tự tay viết thiệp và gửi cho các khách mời: "Với lại chị biết sao em phải đích thân viết bằng nét chữ của mình không chị? Vì vé mời giả được cái mẫu, chứ cái nét chữ của em không ai giả được chị nha".

Màn tương tác của Trúc Nhân và Hari Won khiến nhiều người vô cùng thích thú. - Ảnh chụp màn hình Có lẽ nam ca sĩ khá bức xúc về tin đồn không có thật về khách mời tại buổi họp báo và anh chàng cố gắng đính chính lại. Và sau một hồi suy đoán, suy luận có căn cứ và ra sức truy tìm chị H, ca sĩ Trúc Nhân đã bắt đầu có sự nghi ngờ bà xã Trấn Thành vì trong tên của cô bắt đầu bằng chữ H: "Tui nghi chị H này là chị Hari Won lắm", thế là cô nàng Hari Won cũng hài hước, hóm hỉnh trả lời: "Bớt kiếm chuyện chị nha, nếu ngày đó em muốn chị có xuất hiện". Màn tương tác của Trúc Nhân và Hari Won khiến nhiều người vô cùng thích thú và hào hứng. Trúc Nhân khá thân thiết với cặp vợ chồng nam MC nổi tiếng. - Ảnh: FBNV Ngoài sở hữu giọng hát nội lực, sự chăm chỉ và tính cách thân thiện đã khiến Trúc Nhân được nhiều đồng nghiệp yêu mến. - Ảnh: FBNV Chỉ một bình luận, Hari Won đã "đập tan" nghi vấn bất hòa giữa chồng và đàn em thân thiết. Ảnh: FBNV

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