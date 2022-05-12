Bố mẹ ly hôn, con trai 5 tuổi của Ngọc Lan - Thanh Bình không một lời thắc mắc, sự hiểu chuyện của con khiến đấng sinh thành xúc động

Hậu trường 12/05/2022 09:55

Sau khi "đường ai nấy đi", Ngọc Lan nhận nuôi con và Thanh Bình cũng có trách nhiệm với giọt máu chung của cả hai.

Tháng 11/2019, Thanh Bình - Ngọc Lan chính thức thừa nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ. Từng được xem là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, lời tuyên bố chia tay của họ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai ít khi nhắc đến nhau, nhưng vẫn cùng chăm sóc con trai Louis. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi có những chia sẻ về chồng cũ. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên nhắc đến Thanh Bình sau 3 năm ly hôn.

Bố mẹ ly hôn, con trai 5 tuổi của Ngọc Lan - Thanh Bình không một lời thắc mắc, sự hiểu chuyện của con khiến đấng sinh thành xúc động - Ảnh 1
Thanh Bình - Ngọc Lan từng là cặp đôi đẹp trong showbiz. Ảnh: Internet

Trên tờ Giao Thông, được hỏi Thanh Bình có hỗ trợ trong việc chăm sóc và dạy dỗ con trai, Ngọc Lan tâm sự: 

"Anh Bình cũng phải đi làm, không có nhiều thời gian cho Louis. Thời gian anh trống lịch lại không trùng thời gian trống của con. Đó là thiệt thòi cho 2 cha con, nhưng cũng là điều bất khả kháng.

Con ở với tôi nên trách nhiệm nuôi dạy hoàn toàn ở người giám hộ. Anh Bình chỉ có thể hỗ trợ tôi những lúc anh đi chơi với con. Cả hai luôn thống nhất trong việc nuôi dạy bé Louis".

Bố mẹ ly hôn, con trai 5 tuổi của Ngọc Lan - Thanh Bình không một lời thắc mắc, sự hiểu chuyện của con khiến đấng sinh thành xúc động - Ảnh 2
Cặp đôi tuyên bố ly hôn vào thời điểm con trai mới tròn 3 tuổi. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên có cảm giác dường như con trai chưa hiểu được rõ câu chuyện của bố mẹ là như thế nào. Dù mới 5 tuổi, nhưng cậu bé Louis đã biết nhìn nhận về cuộc sống, không bao giờ thắc mắc chuyện ba mẹ sống xa nhau. Việc từ nhỏ đã sống tự lập giúp con trai Thanh Bình và Ngọc Lan có những suy nghĩ trưởng thành. 

"Con chỉ biết ba và mẹ yêu thương nó. Tôi cũng mới nói chuyện với anh Bình, về việc nói chuyện với con. Không biết con chưa hiểu, hay xung quanh bạn bè có nhiều trường hợp không sống cùng cả ba mẹ nên bé thấy bình thường. Con vẫn biết nhà này có ba, nhà kia có mẹ nhưng chưa bao giờ đề cập tại sao ba mẹ không ở chung với con.

Có lẽ do tôi và anh Bình cũng cho con những điều tốt đẹp và một cuộc sống bình thường. Điều mà con cảm thấy không có ba hay mẹ là bình thường, có lẽ vì từ nhỏ bé đã được tự lập. Tôi vẫn dạy con đi chơi với ba thì phải nghe ba.

Không ai muốn mình có cuộc sống không trọn vẹn, tạo ra một đứa trẻ và con phải sống với 1 trong 2 người. Điều đó chỉ là bất đắc dĩ. Điều quan trọng là chúng ta làm được gì cho đứa trẻ sau khi chúng ta có quyết định riêng cho bản thân", Ngọc Lan nêu suy nghĩ.

Qua đó, có thể thấy Ngọc Lan hay Thanh Bình vẫn dành tình yêu đặc biệt cho giọt máu chung dù cả hai đường ai nấy đi. Khi nói về đối phương, cả hai luôn dành những lời lẽ tốt đẹp, văn minh. 

Cậu bé Louis năm nay đã 5 tuổi và lớn lên trong tình thương của bố mẹ. Đôi lúc người hâm mộ cảm thấy chạnh lòng khi nhóc tỳ không thể sống trong một mái ấm trọn vẹn và mong ngày tái hợp của cặp đôi diễn viên. Tuy nhiên, Ngọc Lan khẳng định cô và Thanh Bình đã hết duyên nợ.

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