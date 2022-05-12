Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn

Hậu trường 12/05/2022 09:52

Nhiều người đều cầu mong cho cặp song sinh Lisa - Leon sớm hồi phục sức khỏe, trở lại tinh nghịch như thường ngày.

Trong thời gian gần đây, có thể thấy Hồ Ngọc Hà và ông xã Kim Lý không thường xuyên khoe những hình ảnh hay khoảnh khắc chơi đùa tinh nghịch của cặp song sinh Lisa - Leon, điều này đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng, hoang mang tột cùng.

Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn - Ảnh 1
Biểu cảm đáng yêu cùng sự lém lỉnh của cặp song sinh Lisa-Leon nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ cư dân mạng. - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Hồ đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ, cập nhật về tình hình của cặp song sinh nhà nữ ca sĩ. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà tâm sự đầy xót xa: "Hai em mấy hôm nay ốm quá, mẹ Hà không muốn làm gì luôn". Bên cạnh đó, cô còn đăng tải đoạn video clip ngắn khoảnh khắc hai con Lisa và Leon chơi đùa vui vẻ cùng với nhau.

Đáng chú ý, trong đoạn clip được chia sẻ, cô chị Lisa đã bắt đầu líu lo gọi em cực ngọt ngào, dù vẫn chưa tròn vành rõ tiếng cho lắm nhưng đã khiến cho dân tình "tan chảy" bởi tình cảm yêu thương của hai chị em nhà Hà Hồ. Hơn nữa, khán giả còn được ngắm nhìn hai chị em đình đám trong làng giải trí Việt thể hiện sự âu yếm, thân mật nhau.

Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn - Ảnh 2

Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn - Ảnh 3
Cặp song sinh Lisa - Leon chơi đùa cùng nhau. - Ảnh chụp màn hình

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen ngợi sự đáng yêu, dễ thương và đầy tinh nghịch của cặp song sinh Lisa và Leon. Đồng thời, người hâm hộ cũng gửi những lời cầu chúc hy vọng cho hai nhóc tỳ có thể mau chóng khỏe trở lại.

- Lisa được mẹ Hà cho đi học Pilates hay sao mà dẻo dữ. Lại còn "Em ơi".

- Thương hai em quá, chúc hai em mau khỏe nhé.

- Nay không gọi Leon nữa, gọi em ơi ngọt xớt ta.

- Chị ba cưng quá, chúc hai em bé của mẹ Hà mau hết bệnh nha.

- Trẻ con đi học những ngày đầu hay ốm vặt thôi Hà.

Cách đây không lâu cặp vợ chồng nổi tiếng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã đưa Subeo cùng hai bé Lisa-Leon có dịp vi vu tại Hà Nội. Đồng thời, mẹ Hà Hồ cũng đã vui vẻ, phấn khởi lưu lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa của cặp song sinh tại trường mẫu giáo vào những ngày đầu tiên đi học. Nếu cô chị tỏ ra "tỉnh bơ", thậm chí rất mạnh dạn, thì cậu em lại phản ứng trái ngược hoàn toàn, Leon khóc nhè và mè nheo cô giáo.

Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn - Ảnh 4
Leon đã mếu máo vào ngày đầu tiên đi học. - Ảnh: FBNV
Cặp song sinh Lisa - Leon biểu hiện thế nào mà Hồ Ngọc Hà phải xót xa nói: 'Mẹ không muốn làm gì luôn', khiến dân tình càng lo lắng hơn - Ảnh 5
"Ai chơi gì mình chơi đó, mượn đồ chơi hổng được thì kiếm cái khác chơi", nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ về Lisa. - Ảnh: FBNV
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