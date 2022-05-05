Phong cách đi hát đỉnh cao của Hồ Ngọc Hà: Xứng danh nữ hoàng giải trí Việt

Được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí " của Việt Nam vì vậy mà trang phục lên sân khấu của Hà Hồ luôn được đầu tư chỉnh chu và không phải ai muốn vượt qua cũng được.

Những chiếc váy thắt eo và có phần dưới xòe to là kiểu váy Hà Hồ yêu thích. Với chiều cao lý tưởng, Hà Hồ diện kiểu váy này thì đẹp khỏi bàn.

Ngoài đầm xòe cô còn hay mặc đầm đuôi cá. Người hâm mộ cho rằng cô nhìn như 1 nữ thần. Ảnh: Internet

Sexy một cách hoàn mỹ

Tuy nhiên, ngoài đầm đuôi cá thướt tha, đầm xòe quyến rũ thì phong cách thứ hai Hà Hồ theo đuổi trên sân khấu lại trái ngược 180 độ. Đó chính là những bộ suit siêu bó, siêu ngắn, siêu gợi cảm. Ngoài những bài hát balad nhẹ nhàng, sâu lắng, Hà Hồ còn sở hữu nhiều bản hit dance sôi động, cũng chính vì thế mà những suit siêu ngắn là lựa chọn hàng đầu của nữ ca sĩ mỗi khi đi sự kiện.

Hà Hồ diện suit siêu ngắn thể hiện các màn vũ đạo nóng bỏng. Ảnh: Internet

Trong sự kiện mới đây, Hà Hồ diện bộ đầm siêu lấp lánh của NTK Lê Thanh Hoà. Độ ngắn cùng với các đường cắt táo bạo của chiếc đầm giúp phô trọn đôi chân "thướt tha" thon gọn cùng body quyến rũ của Hà Hồ, nhìn sơ chẳng ai biết cô đã có 3 mặt con.

Hà Hồ khoe đôi chân dài với váy ngắn của NTK Lê Thanh Hòa. Ảnh: Internet

Hà Hồ khoe body nóng bỏng với đầm ngắn. Ảnh: Internet