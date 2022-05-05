Phong cách đi hát đỉnh cao của Hồ Ngọc Hà: Xứng danh nữ hoàng giải trí Việt

Dù đã gần 40 tuổi nhưng Hà Hồ luôn là một cái tên được đánh giá cao về nhan sắc cũng như phong cách thời trang của mình đặc biệt là thời trang sân khấu.
- Leon nhà Hồ Ngọc Hà "mếu máo" trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa
- Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói chuyện 'anh em nương tựa' với Hà Hồ, chất vấn danh tính vị 'đại gia' đứng sau chiếc nhẫn kim cương giá trị
Được mệnh danh là "nữ hoàng giải trí" của Việt Nam vì vậy mà trang phục lên sân khấu của Hà Hồ luôn được đầu tư chỉnh chu và không phải ai muốn vượt qua cũng được.
Sang trọng với đầm dạ hội thời thượng
Những chiếc váy thắt eo và có phần dưới xòe to là kiểu váy Hà Hồ yêu thích. Với chiều cao lý tưởng, Hà Hồ diện kiểu váy này thì đẹp khỏi bàn.
Sexy một cách hoàn mỹ
Tuy nhiên, ngoài đầm đuôi cá thướt tha, đầm xòe quyến rũ thì phong cách thứ hai Hà Hồ theo đuổi trên sân khấu lại trái ngược 180 độ. Đó chính là những bộ suit siêu bó, siêu ngắn, siêu gợi cảm. Ngoài những bài hát balad nhẹ nhàng, sâu lắng, Hà Hồ còn sở hữu nhiều bản hit dance sôi động, cũng chính vì thế mà những suit siêu ngắn là lựa chọn hàng đầu của nữ ca sĩ mỗi khi đi sự kiện.
Trong sự kiện mới đây, Hà Hồ diện bộ đầm siêu lấp lánh của NTK Lê Thanh Hoà. Độ ngắn cùng với các đường cắt táo bạo của chiếc đầm giúp phô trọn đôi chân "thướt tha" thon gọn cùng body quyến rũ của Hà Hồ, nhìn sơ chẳng ai biết cô đã có 3 mặt con.