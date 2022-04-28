Leon nhà Hồ Ngọc Hà "mếu máo" trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa

Hậu trường 28/04/2022 09:38

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà đã có trải nghiệm ngày đầu được đi học thật đặc biệt. Ngày đầu tiên tới trường "đầy nước mắt" của Leon.

Mới đây, trên trang Instagram của hai con, Hồ Ngọc Hà chia sẻ những bức hình và clip của cặp song sinh Leon và Lisa trong ngày đầu đi học: "Kỉ niệm ngày đầu đến trường". Không hổ danh "thánh hài" nhí của showbiz Việt, cậu bé Leon nước mắt ngắn dài khóc đòi mẹ, nhìn vừa buồn cười lại vừa thương.

Có thể thấy trong clip nếu như Leon khóc sướt mướt thì chị hai Lisa lại có phản ứng trái ngược lại hoàn toàn. Không những không rơi một giọt nước mắt nào, Lisa bạo dạn đến mức khiến mẹ Hồ Ngọc Hà phải bất ngờ. Đôi mắt to tròn của bé trông đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Trước sự "bản lĩnh" của Lisa trong ngày đầu đi học, nữ ca sĩ Cả Một Trời Thương Nhớ viết: "Và Lisa, cô gái không biết sợ là gì. Ai chơi gì mình chơi đó, mượn đồ chơi không được thì kiếm cái khác chơi."

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 1
Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về Lisa. - Ảnh chụp màn hình

 

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 2

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 3
Ánh mắt của Lisa toát lên vẻ tinh nghịch, không sợ bất cứ thứ gì. - Ảnh: IGNV

Gọi là đi học nhưng thực chất khi đến trường Lisa và Leon vẫn được vui chơi, trải nghiệm nhiều điều mới. Trong clip tuy đang được chơi đồ chơi cùng chị Lisa nhưng thỉnh thoảng Leon vẫn khóc ré lên đến mức mẹ Hà Hồ phải lên tiếng an ủi: "Đâu sao đâu con, mình đang chơi vui mà. Lisa con nói Leon đừng khóc nữa".

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 4

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 5
Leon liên tục khóc trong ngày đầu đến trường. - Ảnh: IGNV

 

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 6
Dù đang chơi với chị Lisa nhưng Leon vẫn khóc. - Ảnh: IGNV

Trước phải ứng trái ngược của Lisa và Leon trong ngày đầu đi học khiến cho không ít netizen tỏ ra thích thú, để lại bình luận:

- Ngày đầu khóc vậy thôi chứ vài bữa quen rồi, không cho em đi học là em khóc đó.

-  Đi học rồi chị Lisa bảo kê em Leon với nha, khóc hết nước mắt luôn rồi kìa.

- Hai em đi học rồi mong mẹ Hà vẫn cho hai em lên sóng đều đều.

Như vậy là Lisa và Leon đã chính thức được đi học và hứa hẹn sắp tới đây sẽ có nhiều câu chuyện trường lớp đầy thú vị của hai chị em sẽ được mẹ Hà Hồ thường xuyên chia sẻ.

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 7
Leon và Lisa lúc nhỏ. - Ảnh: Internet

 

Leon nhà Hồ Ngọc Hà 'mếu máo' trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa - Ảnh 8
Leon - Lisa ngày càng đáng yêu. - Ảnh: Internet

Leon - Lisa là cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Dù sinh đôi nhưng mỗi bé lại có tính cách khác biệt nhau. Trong khi Leon luôn tỏ ra hóm hỉnh, hài hước thì Lisa lại khá chững chạc và điềm đạm. Cả hai luôn đem đến cho mọi người những giây phút thư giãn thực sự sảng khoái.

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