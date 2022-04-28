Hé lộ dàn sao 'xịn' sẽ góp mặt trong hôn lễ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần? Netizen rần rần 'hóng' ngày vui 'xôm tụ' sắp đến

Đám cưới của Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang khiến "cõi mạng" đứng ngồi không yên. Cụ thể, ‘đả nữ’ đã đăng lên trang cá nhân tấm ảnh cưới trên bìa Harper's Bazzar Vietnam số tháng 5 và một tấm ảnh thiệp mời như một lời thông báo chính thức về lễ cưới. Ngô Thanh Vân tiết lộ, cô và hôn phu sẽ tổ chức lễ cưới nhỏ, ghi dấu chặng đường mới của cặp đôi vào ngày 8.5 sắp tới tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng.

Ai cũng biết Ngô Thanh Vân sở hữu hội bạn toàn những gương mặt đình đám của giới giải trí bao gồm: "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, siêu mẫu Xuân Lan,...

Ngoài những câu chuyện liên quan đến cô dâu - chú rể, khán giả cũng vô cùng tò mò liệu trong một đám cưới showbiz như thế thì dàn sao nào sẽ xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Những vị khách đầu tiên nhận được thiệp cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần gồm có Jun Phạm, chuyên gia trang điểm Nam Trung, siêu mẫu Xuân Lan.

Ảnh minh họa: Internet

Ngô Thanh Vân là "bà bầu" của nhóm nhạc 365 nên đám cưới của đàn chị làm sao có thể thiếu Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Will. Dàn mỹ nam này mà làm phù rể nữa thì "hết nước chấm". "Ông bà mối" Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng là một trong những dàn khách mời "khủng" trong đám cưới của "đả nữ".

Ảnh minh họa: Internet

Đọc những lời tâm sự ngọt ngào mà Ngô Thanh Vân dành cho vị hôn phu của mình, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả không khỏi hạnh phúc lây: "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân. Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn".

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ cư dân mạng mà nhiều đồng nghiệp cũng đã để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi, hi vọng làng giải trí sẽ chuẩn bị có một đám cưới hoành tráng trong thời gian tới.