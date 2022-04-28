Giữa không khí 'cưới tới nơi' rần rần của Ngô Thanh Vân, 'tình cũ' Huy Trần 'chệch mood' đăng trạng thái đầy 'ấn ý'

Sau thời gian hé mở, Ngô Thanh Vân đã chính thức thông báo về lễ cưới của mình và Huy Trần sẽ được tổ chức vào 8/5 tới. Cụ thể, ‘đả nữ’ đăng lên trang cá nhân tấm ảnh cưới trên bìa Harper's Bazzar Vietnam số tháng 5 và một tấm ảnh thiệp mời như một lời thông báo chính thức về lễ cưới. Dù chỉ mới thông báo nhưng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp thân thiết và khán giả.

Theo đó Thảo Nhi Lê được biết đến là tình cũ của Huy Trần. Theo đó trong lúc bạn trai cũ và "đả nữ màn ảnh Việt" đang gửi thiệp mời tiệc cưới thì cô nàng lại chia sẻ những dòng nội dung đầy tâm trạng.

Giữa không khí đang hân hoan, mới đây trên Instagram cá nhân, Thảo Nhi Lê đã có động thái đầy bất ngờ giữa ngày vui của Huy Trần và Ngô Thanh Vân sắp cận kề.

Ảnh: IGNV

Thảo Nhi Lê khoe khoảnh khắc bên váy mới, thần thái đủng chuẩn sang chảnh. Cô nàng viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh, tạm dịch là: "Nữ thần là gì? Một người phụ nữ đang trong quá trình học cách biết, chấp nhận và yêu bản thân mình trên tất cả các cấp độ - tâm trí, cơ thể và tinh thần. Một người phụ nữ, vì cô ấy tập trung vào sự phát triển cá nhân và nhận thức bản thân, trải nghiệm cuộc sống, ngày càng tràn ngập sự bình yên, tình yêu, niềm vui, niềm đam mê và niềm vui.

Một người phụ nữ hiểu rằng cô ấy có khả năng không giới hạn để biến cuộc sống cô ấy thành bất cứ điều gì cô ấy muốn. Một người phụ nữ được truyền cảm hứng trao tặng cho những người xung quanh vì cảm giác biết ơn và sự phong phú của cô ấy. Hãy là nữ thần đó!".

Có thể thấy giữa lúc dân mạng đang đổ dồn sự tập trung vào Huy Trần và Ngô Thanh Vân thì Thảo Nhi Lê lại có chia sẻ đầy ẩn ý. Nhiều người cho rằng có lẽ cô đang tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, phải tập trung nhiều hơn vào công việc sau những trắc trở trong cuộc sống.

Huy Trần từng có một thời gian gây bão trên mạng xã hội bởi chuyện tình đẹp như mơ với "rich-kid" Thảo Nhi Lê. Cặp đôi khiến netizen ngưỡng mộ khi thường xuyên đăng những hình ảnh ngọt ngào kèm những lời "có cánh" dành cho nhau trên mạng xã hội. Huy Trần và bạn gái cũ sau một khoảng thời gian hẹn hò đã quyết định cùng nhau trở về Việt Nam để theo đuổi ước mơ của mình.

Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, đến tháng 11/2019, cặp đôi chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi" khiến netizen không khỏi tiếc nuối. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều đã có một nửa của riêng mình và họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thảo Nhi cho biết cô vẫn luôn coi Huy Trần là bạn và âm thầm ủng hộ nam doanh nhân từ đằng sau.