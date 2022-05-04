Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời

Hai nhóc tì nhà Hà Hồ - Kim Lý khiến dân tình cười ngất vì hai thái cực cảm xúc hoàn toàn khác nhau khi đi học của mình.
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Từ lúc chào đời, cặp song sinh Lisa và Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Thời gian gần đây, cư dân mạng càn thích thú khi cả 2 được mẹ đưa đến trường, vốn hai tính cách khác nhau, Lisa và Leon càng thể hiện rõ nét chân thật hơn sự đối lập của mình trong môi trường mới.
Lisa - điềm tĩnh, ngoan ngoãn
Lisa vốn có tính cách khá điềm tĩnh, ngoan ngoãn nên sau khi đã làm quen trường mới bạn mới, cô bé biết tự chơi và giao tiếp hòa nhã với bạn bè. Đồ chơi khi chơi xong được bé sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí ban đầu.
Khi ngồi vào bàn ăn, cô bé cũng thể hiện phong thái tiểu thư với cách ăn uống từ tốn, nhìn thôi cũng đủ khiến nhiều con tim xao xuyến.
Leon - ăn quên sự đời
Trái ngược với cô chị, cậu em Leon đã có những pha tấu hài hết sức dễ thương. Nhóc tì không còn khóc như những ngày đầu mới đi học. Thay vào đó, cậu bé biết cầm ly uống sữa mà không cần ai đút. "Tự xử" hết đĩa mì Ý cực ngon lành. Mặt mũi tèm lem, khu vực ăn của Leon cũng bữa bộn hơn bạn bè khiến ai nấy không nhịn được cười.
Không chỉ thế, khi các bạn đã ăn xong và bỏ đi chơi hết cả rồi, cậu nhóc vẫn kiên trì ăn cho đến khi no bụng thì thôi.