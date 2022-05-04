Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời

Hậu trường 04/05/2022 17:14

Hai nhóc tì nhà Hà Hồ - Kim Lý khiến dân tình cười ngất vì hai thái cực cảm xúc hoàn toàn khác nhau khi đi học của mình.

Từ lúc chào đời, cặp song sinh Lisa và Leon nhà Hà Hồ - Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Thời gian gần đây, cư dân mạng càn thích thú khi cả 2 được mẹ đưa đến trường, vốn hai tính cách khác nhau, Lisa và Leon càng thể hiện rõ nét chân thật hơn sự đối lập của mình trong môi trường mới.

Lisa - điềm tĩnh, ngoan ngoãn

Lisa vốn có tính cách khá điềm tĩnh, ngoan ngoãn nên sau khi đã làm quen trường mới bạn mới, cô bé biết tự chơi và giao tiếp hòa nhã với bạn bè. Đồ chơi khi chơi xong được bé sắp xếp ngăn nắp đúng vị trí ban đầu.

Khi ngồi vào bàn ăn, cô bé cũng thể hiện phong thái tiểu thư với cách ăn uống từ tốn, nhìn thôi cũng đủ khiến nhiều con tim xao xuyến.

Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 1
Lisa tự xếp đồ chơi gọn gàng. Ảnh: Instagram nhân vật
Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 2
Lisa tự xếp đồ chơi gọn gàng. Ảnh: Instagram nhân vật
Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 3
Lisa ngồi ăn từ tốn, ngoan ngoãn. Ảnh: Instagram nhân vật

Leon - ăn quên sự đời

Trái ngược với cô chị, cậu em Leon đã có những pha tấu hài hết sức dễ thương. Nhóc tì không còn khóc như những ngày đầu mới đi học. Thay vào đó, cậu bé biết cầm ly uống sữa mà không cần ai đút. "Tự xử" hết đĩa mì Ý cực ngon lành. Mặt mũi tèm lem, khu vực ăn của Leon cũng bữa bộn hơn bạn bè khiến ai nấy không nhịn được cười.

Không chỉ thế, khi các bạn đã ăn xong và bỏ đi chơi hết cả rồi, cậu nhóc vẫn kiên trì ăn cho đến khi no bụng thì thôi.

 

Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 4
Leon đã biết tự chơi và không khóc nhè. Ảnh: Instagram nhân vật

Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 5
Leon tự uống sữa mà không cần đút. Ảnh: Instagram nhân vật
Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 6
Leon tự xử hết dĩa mì Ý ngon lành. Ảnh: Instagram nhân vật

 

Cặp song sinh Hà Hồ đi học: Lisa tự chơi cực ngoan ngoãn, em út Leon ăn quên sự đời - Ảnh 7
Nhưng khu vực ăn hơi "bề bộn chút thôi". Ảnh: Instagram nhân vật

 

Hồ Ngọc Hà mang thai đôi với Kim Lý từ tháng 2/2020. Trong thời gian vượt cạn, nữ ca sĩ luôn có Kim Lý và gia đình bên cạnh. 

Hà Hồ thành lập tài khoản mạng xã hội riêng cho 2 con và thường xuyên cập nhật loạt khoảnh khắc đời thường của các con.

Leon nhà Hồ Ngọc Hà "mếu máo" trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa

Leon nhà Hồ Ngọc Hà "mếu máo" trong ngày đầu tới trường, phản ứng trái ngược hoàn toàn với chị hai Lisa

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà đã có trải nghiệm ngày đầu được đi học thật đặc biệt. Ngày đầu tiên tới trường "đầy nước mắt" của Leon.

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Từ khóa:   cặp song sinh Hà Hồ Gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà Leon - Lisa

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