Giữa 'làn sóng' drama showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà có những 'bộc bạch' cá nhân 'Ai cũng có những quãng thời gian như nhau, chỉ khác nhau là chúng ta lựa chọn làm gì với nó thôi'

Hồ Ngọc Hà gia nhập làng giải trí từ rất sớm, cũng từng vướng không ít scandal trong nghề. Lại từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Cường Đôla. Trải qua nhiều biến cố, Hồ Ngọc Hà của hiện tại lại càng được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống gia đình viên mãn cùng chồng Kim Lý và hai nhóc tỳ Lisa và Leon. Cô cùng Kim Lý ngày thêm mặn nồng, yêu thương và hỗ trợ nhau hết lòng trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ về cách yêu thương bản thân mình “Càng trưởng thành mình càng yêu bản thân nồng nàn. Mình trân trọng mọi thứ mình đang có và biết nên “nhét” gì vô cơ thể. Giờ mình cảm ơn bản thân vì mình không hút thuốc, không uống rượu, không nước ngọt và ăn vặt. Chỉ có tập luyện và lao động vất vả cả tuổi trẻ để bây giờ dù không nhiều nhưng có một ít bỏ túi để không chênh vênh, bôn ba”.

Bên cạnh đó, giọng ca ‘Cả một trời thương nhớ’ cũng giành lời khuyên cho các bạn trẻ qua những trải nghiệm của chính bản thân mình “Các bạn trẻ ơi, hãy cố gắng nhé. Ai cũng có những quãng thời gian như nhau, chỉ khác nhau là chúng ta lựa chọn làm gì với nó thôi. Hãy vất vả một chút lúc còn trẻ để sắp bước qua 40 bạn đã có thể ung dung nhìn ngắm cuộc sống theo cách mình mong muốn”.

Hồ Ngọc Hà một trong số những nữ nghệ sĩ hạnh phúc nhất nhì showbiz - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà là một trong số những nữ nghệ sĩ hạnh phúc nhất nhì làng Showbiz Việt.