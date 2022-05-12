'Lão phật gia' Sơn Kim tung loạt ảnh hiếm, để lộ tình trạng của vợ chồng nam doanh nhân sau ồn ào 'anh em họ nương tựa' với Hiền Hồ

Hậu trường 12/05/2022 11:44

Sáng ngày 12/5, bà chủ gia tộc Sơn Kim bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh gia đình khiến dân tình chú ý. Trong đó vô tình để lộ mối quan hệ của vợ chồng CEO Hồ Nhân trước khi ồn ào 'anh em nương tựa' với Hiền Hồ bị 'khui' ra ánh sáng.

Sau nhiều tuần Hiền Hồ chính thức công khai xin lỗi khán giả hậu ồn ào anh em nương tựa, trưa ngày 12/5, bà chủ gia tôc Sơn Kim - mẹ vợ của CEO Hồ Nhân bất ngờ đăng tải lại loạt ảnh chụp cùng các thành viên, trong đó có sự góp mặt của vợ chồng nam doanh nhân.

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Bài đăng của mẹ vợ CEO Hồ Nhân - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bà Nguyễn Thị Sơn đã chia sẻ lại ảnh kỷ niệm nhân dịp ngày của Mẹ 3 năm về trước. Tại thời điểm đó, CEO Hồ Nhân và vợ luôn kề cận nhau trong mọi khung hình. Mặc dù không có bất kỳ hành động tình cảm nào, song CĐM cho rằng lúc này "gia đình còn yên ổn".

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CEO Hồ Nhân đứng cạnh vợ trong mọi khung hình - Ảnh: FBNV

Được biết, kể từ sau khi ồn ào ngoại tình của con rể nổ ra, "lão Phật gia" của tập đoàn Sơn Kim đã nhiều lần lên tiếng khẳng địnhu mối quan hệ của vợ chồng ông Hồ Nhân vẫn yên ổn, ngoài ra bà Nguyễn Thị Sơn không hề đá động đến nữ ca sĩ Hiền Hồ.

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Bà Nguyễn Thị Sơn từng có đôi lời khi nhắc đến những bức ảnh của con rể - Ảnh chụp màn hình

Về phía giọng ca sinh năm 1997, sau hơn 1 tháng im ắng, bị đồn thổi lái xế hộp tiền tỷ lên núi lánh nạn, cô đã tái xuất MXH và viết thư tay xin lỗi fan hâm mộ, khán giả. Tuy nhiên không hề nhắc tới hay có bất kỳ lời giải thích nào về mối quan hệ với nam doanh nhân Hồ Nhân. Điều này đã khiến không ít cư dân mạng cho rằng lời xin lỗi của giọng ca "Gặp Nhưng Không Ở Lại" chưa thành tâm hối lỗi, bởi theo dư luận, người cần nhận được lời xin tha thứ của Hiền Hồ và vợ con ông Hồ Nhân.

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Tâm thư xin lỗi 'sai địa chỉ' của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Hiện, sau bức tâm thư hơn 2 trang, giọng ca gốc Đắk Lắk vẫn chưa có thêm động thái khác. Ngoài việc mở lại trang cá nhân, nữ ca sĩ hầu như không xuất hiện trước truyền thông hay tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào.

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