Hiền Hồ 'tìm đường' quay trở lại showbiz sau khoảng thời gian 'nương tựa' anh họ: Công thức nào để ồn ào rơi vào lãng quên?

Sau khi lên tiếng xin lỗi CĐM vì ồn ào tình ái rùm beng với đại gia U60, Hiền Hồ càng khiến netizen 'không vừa lòng' vì cho rằng nữ ca sĩ đang bất chấp để trở lại showbiz với 'công thức' đạp trên dư luận.

Sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng, mặc sự chỉ trích của dư luận, Hiền Hồ đã chính thức "xuất đầu lộ diện" với màn xin lỗi không thể "thiếu chân thành" hơn. Cụ thể, nữ ca sĩ đã có lời nhận lỗi với fan hâm mộ bằng bức thư tay dài, được đăng tải trong group FC của mình. Nhận sai, xin lỗi, viết thư tay nhưng liệu Hiền Hồ có đang 'nhầm địa chỉ', nhầm luôn cả 'người nhận'? - Ảnh: Internet Giọng ca "Gặp Nhưng Không Ở Lại" bộc bạch: "Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan". Trong tâm thư, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng không quên mong fan hâm mộ, khán giả tha lỗi cho "sai lầm tuổi trẻ", Hiền Hồ viết: "Suốt những chuỗi ngày vừa qua, ngày nào Hiền cũng nghĩ và chất vấn bản thân mình rất nhiều. Hiền buồn nhiều lắm, hụt hẫng và suy sụp kinh khủng. Nhưng điều đánh tiếc và đau lòng nhất đối với Hiền là chính mình đã phụ lòng các bạn quá nhiều. Đây là bài học rất lớn đối với cuộc đời Hiền".

Thư tay của nữ ca sĩ - Ảnh: FC Hiền Hồ Nhắc về tương lai phía trước, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" hy vọng các fan đến với Hiền Hồ vì âm nhạc thì hãy ở lại bên cô vì âm nhạc. Nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ: "Hiền sẽ tự thay đổi bản thân, vẫn sẽ nỗ lực cố gắng hết mình mong được trở lại và được nhìn ngắm các bạn Thơm. Hiền cầu mong sẽ được các bạn bao dung ủng hộ bằng chính những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và chỉn chu nhất...". Qua bức tâm thư, nhiều netizen "đoán già đoán non", không rõ liệu cô có thật sự ăn năn hay đây chỉ là bước đầu tiên trong việc "tẩy trắng"? Bởi thay vì xin lỗi vợ con của đại gia U60, Hiền Hồ chỉ "một lòng" nhận sai với khán giả và sau cuối vẫn chỉ mong được trở lại với con đường nghệ thuật. Ồn ào tình ái với đại gia U60 khiến tên tuổi và hình ảnh của giọng ca sinh năm 1997 bị ảnh hưởng rất lớn - Ảnh: Internet Không ít cư dân mạng còn vô tình nhận ra, nữ ca sĩ đang áp dụng chính "công thức" tẩy trắng từng được chính cô sử dụng vào 5 năm trước. Tại thời điểm nổ ra ồn ào tình ái với nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Hiền Hồ đã cho ra mắt MV đầu tay Em ngày xưa khác rồi. Bất chấp sự bức xúc của người hâm mộ nam ca sĩ, ca khúc đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả, thậm chí đây cũng là bản hit khiến khản giả nhớ đến cái tên Hiền Hồ nhiều hơn. Màn xin lỗi hiện tại có phải là 'chìa khóa' mở lại con đường âm nhạc cho Hiền Hồ giống 5 năm về trước? - Ảnh: Internet Không rõ lần này giọng ca gốc Đắk Lắk có trở lại showbiz sau bức thư tay nhận lỗi gửi "sai địa chỉ" hay không, song phản ứng hiện tại của netizen đa số đều khó lòng chấp nhận và liên tục nổ ra tranh cãi gay gắt.

Sau xin lỗi, Hiền Hồ mở Facebook đăng 'tâm thư' vẫn nhận về lời nhận xét 'đắng lòng' từ hàng xóm: '10 người thì 2 người thương, 8 người ghét rồi' Giữa ồn ào về tình ái của Hiền Hồ, tên tuổi và hình ảnh của nữ ca sĩ lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Hàng xóm của nữ ca sĩ tại quê nhà Đắk Lắk cũng có chia sẻ đáng chú ý về giọng ca sinh năm 1997.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-tim-duong-quay-tro-lai-showbiz-sau-khoang-thoi-gian-nuong-tua-anh-ho-cong-thuc-nao-de-on-ao-roi-vao-lang-quen-463817.html