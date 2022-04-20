Sau xin lỗi, Hiền Hồ mở Facebook đăng 'tâm thư' vẫn nhận về lời nhận xét 'đắng lòng' từ hàng xóm: '10 người thì 2 người thương, 8 người ghét rồi'

Giọng ca "Gặp Nhưng Không Ở Lại" viết: "Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Chiều ngày 19/4, sau hơn 1 tháng im hơi lặng tiếng vì ồn ào cặp kè đại gia, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Kế đó, giọng ca sinh năm 1997 đã mở lại Facebook cá nhân và đăng tải tâm thư dài dằng dặc với mong muốn nhận được sự bao dung từ khán giả.

Giữa lúc dân tình đang xôn xao vì màn nhận sai của nữ ca sĩ, hàng xóm của Hiền Hồ tại quê nhà Đắk Lắk cũng bất ngờ có nhận xét gây sốc về á quân The Voice 2017. Theo đó, chia sẻ với Thể Thao & Văn Hóa/TTXVN, hàng xóm Hiền Hồ cho hay gia đình cô từng rất khó khăn.

Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan".

Khi tham gia cuộc thi âm nhạc, nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân địa phương. Thế nhưng lúc thành danh, vì bận rộn cho việc xây dựng sự nghiệp cô nàng 20 tuổi khi ấy đã làm một số người hàng xóm thất vọng, khiến nhiều người không còn thiện cảm. Cô hiếm khi về quê, thường chỉ về trong đêm và đi ngay.

Hiền Hồ nổi tiếng nhưng dần bị hàng xóm 'ghét' - Ảnh: Internet

"Hiền Hồ bây giờ người thương thì ít mà người ghét nhiều lắm. 10 người thì 2 người thương, 8 người ghét rồi. Mình có thành công đi chăng nữa thì mình về mình phải hòa nhã với xóm làng, vui vẻ. Ai cũng ủng hộ cho mình mà. Lúc nó mới đi thi ai cũng ủng hộ, ai cũng thấy thương, nhắn tin bao nhiêu tiền 1 tin họ vẫn nhắn tin ủng hộ mà. Đến khi Hiền tới Hiền về…

Nói chung là khi Hiền Hồ đạt được ý muốn của Hiền rồi thì Hiền về đây, Hiền không hỏi ai nữa hết. Nhiều người ghét lắm. Người thương thì ít người ghét thì nhiều. Người ta ganh tị mình rồi, mình phải sống cho hòa nhã, vui vẻ. Mình chào đón xóm làng, vui vẻ thì ai người ta cũng thương", hàng xóm chia sẻ.

Cũng theo những người hàng xóm kề cận nhà Hiền Hồ, đã có đôi lần họ nhìn thấy nữ ca sĩ tự lái siêu xe về nhà thăm mẹ. Cô thường đỗ xe trước cửa và tuyệt nhiên không giao lưu với bà con làng xòm như trước.

Cận cảnh căn nhà ở quê của nữ ca sĩ - Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Liên quan đến ồn ào tình ái với đại gia U60, những người dân sống xung quanh gia đình Hiền Hồ ở Đắk Lắk cũng tiết lộ: "Giờ mấy bà nói thêm nói bớt nói dữ lắm, nói xấu Hiền ghê lắm. Bởi vì trước đây Hiền về "ta đây" thành đạt như này như kia không có hòa nhập với ai hết, cho nên giờ họ trách".

Loạt ảnh làm nổ ra thị phi 'anh em nương tựa' của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Mặc dù đã xin lỗi công khai, đồng thời viết tâm thư nhận sai, song hình ảnh của Hiền Hồ đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ trong mắt công chúng. Không rõ tới đây, nữ ca sĩ sẽ trở lại showbiz thế nào, nhưng có lẽ với tai tiếng "tiểu tam", mỹ nhân sinh năm 1997 khó lòng lấy lại danh tiếng "ngoan, hiền" như trước đó.