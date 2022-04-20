Sau màn xin lỗi 'chưa đủ chân thành' của Hiền Hồ, CĐM tá hỏa phát hiện loạt ảnh 'ngầu đét' như 'tỷ phú tự thân' bên siêu xe bạc tỷ đã 'bay màu' khỏi trang cá nhân?

Hậu trường 20/04/2022 07:00

Ngày 19/4, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau loạt ồn ào tình ái với đại gia U60. Tuy nhiên, màn nhận sai của nữ ca sĩ nhanh chóng bị CĐM đặt lên bài 'mổ xẻ' vì cho rằng chưa đủ 'chân thành'.

Chiều ngày 19/4, Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến khán giả sau loạt ồn ào cặp kè đại gia gây bão showbiz thời gian qua. 

Cụ thể, theo nguồn tin từ Zing News, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" khẳng định không hề trốn tránh mà suốt thơi gian qua bản thân rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy sụp. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Khi biến cố lớn như vậy xảy ra, tôi đã quá suy sụp, khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân. Mỗi ngày trôi qua, tôi lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra. Hơn nữa, tôi phải dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Do đó, tôi im lặng chứ không phải có ý định né tránh”.

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Hiền Hồ nhận sai, nhưng lời xin lỗi lại khiến netizen chưa vừa lòng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Hiền Hồ tuyệt nhiên không giải thích hay trình bày bất kỳ điều gì về mối quan hệ với đại gia U60.

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Thời gian qua, ồn ào cặp kè đại gia đã ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Kế đó, trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 1997 cũng không quên đăng đàn giải thích cặn kẽ và tiếp tục khẩn khoản mong CĐM bao dung, tha thứ. Mỹ nhân gốc Đắk Lắk viết:

"Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan". Ở bài viết lần này vẫn không hề nhắc đến người anh họ "nương tựa" Hồ Nhân.

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Một phần bài đăng của Hiền Hồ - Ảnh chụp màn hình

Chính màn xin lỗi "có như không" này của Hiền Hồ đã khiến netizen nổ ra tranh cãi lớn. Đáng chú ý hơn khi nhiều người còn vô tình phát hiện loạt ảnh thả dáng bên siêu xe G63 từng được Hiền Hồ "khoe" trên MXH cũng đã "không cánh mà bay". 

Cụ thể, những hình ảnh xế hộp đắt đỏ đã "không cánh mà bay" khỏi Facebook cá nhân Hiền Hồ. Một số cho rằng có thể nữ ca sĩ đã âm thầm xóa đi để tránh thêm sự soi mói.

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Những màn khoe xe 'sặc' mùi tiền của giọng ca trẻ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, nhiều netizen cũng hoài nghi về sự "biến mất" này. Bởi lẽ cũng không ngoại trừ khả năng trước đó Hiền Hồ chỉ đăng tải hình ảnh G63 trên Instagram hoặc Fanpage. Hiện giọng ca trẻ vẫn chưa mở lại các trang mạng xã hội này nên thực hư thông tin Hiền Hồ thẳng tay xóa ảnh siêu xe để tránh bị soi mói vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Hiện, trên khắp các diễn đàn MXH, màn nhận sai của "tình cũ" Soobin vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo CĐM.

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Sau một thời gian dài ở ẩn, Hiền Hồ bất ngờ trở lại với “tâm thư” xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, nhiều người lại tò mò về chiếc siêu xe G63 thị phi.

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Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ xin lỗi Hiền Hồ cặp kè đại gia

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