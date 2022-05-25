Lệ Quyên thẳng thắn lên tiếng về việc hủy kết bạn với nhiều người trên Facebook, tuyên bố ‘block’ nếu phạm phải 1 điều

Lệ Quyên đã có những phản hồi mới nhất về việc tài khoản cá nhân của cô chỉ sở hữu số lượng bạn bè ít ỏi.

Ca sĩ Lệ Quyên nổi tiếng với danh xưng "Nữ hoàng phòng trà", là một giọng ca vàng được nhiều người mến mộ, yêu thích. Dù ở độ tuổi U50 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được body săn chắc, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, có thể thấy vẻ ngoài của cô trông trẻ hơn so với tuổi thật nhiều rất nhiều. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình và hầu hết nhận được nhiều sự đồng tình, tán dương từ phía cư dân mạng. Ở độ tuổi U50 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được body săn chắc, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. - Ảnh: FBNV Mới đây, Lệ Quyên vừa đăng tải một dòng trạng thái tiết lộ về lý do tại sao có nhiều người đã không còn xuất hiện trong danh sách bạn bè của mình. Cô chia sẻ thẳng thắn: "Tớ chỉ có 900 friend Facebook mà lại ít kiểm tra phần xin kết bạn vì tớ công khai thoải mái và bạn bè hay không cũng như nhau à".

Theo đó, nữ ca sĩ thường cập nhật, chia sẻ hình ảnh cuộc sống hằng ngày với chế độ công khai nên dù có kết bạn với cô hay không thì đều thấy được mọi bài viết, mọi hình ảnh mà cô đăng tải. Lệ Quyên thường cập nhật hình ảnh cuộc sống hằng ngày với chế độ công khai. - Ảnh: FBNV Tiếp đó, Lệ Quyên đã có một phản ứng khá gay gắt: "Chắc nhiều bạn muốn có mình trong danh sách kết bạn cho oai xin add thì phải, chả tương tác, mất lịch sự thế". Với lối nói chuyện một cách chân thật, dứt khoát, đi vào thẳng vấn đề, Lệ Quyên gây đến nhiều sự tranh cãi, phẫn nộ cho người hâm mộ với dòng trạng thái mới này.

Vậy là những người bị "Nữ hoàng Bolero" chủ động hủy kết bạn đã có câu trả lời cho riêng mình. - Ảnh: FBNV Phần đông khán giả thì cho rằng đây là một điều bình thường, vì nhiều người hay có sở thích kết bạn với những người nổi tiếng nhưng lại không chịu tương tác, gần như chỉ để khoe mẽ với người xung quanh khiến cho nữ ca sĩ "giận" là không sai. Một số khác lại cho rằng Lệ Quyên đang thẳng thắn quá mức, nên "nói giảm nói tránh" để tránh mất lòng nhau hơn, đặc biệt là giữ được hình tượng đẹp trong lòng khán giả. Sau đó, cô cũng không ngần ngại chia sẻ thêm: "Tớ xóa thì lại ngây thơ thắc mắc sao lại xóa nhỉ? Không tương tác thì xóa chứ để làm chi. Ai trong trường hợp này khỏi thắc mắc nha".

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