Tua lại những phát ngôn 'sốc tận óc' của Cao Thái Hà: 'Muốn làm vợ của ba ở kiếp sau' chưa phải 'dậy sóng' nhất?

"Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn", cô bày tỏ.

Mới đây, đoạn clip Cao Thái Hà chia sẻ về người cha quá cố được truyền tay nhau trên mạng xã hội. Phát ngôn của nữ diễn viên khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu và chỉ trích cô "biến thái" khi có suy nghĩ lệch lạc. Cụ thể, trong một talkshow, diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ về thân phụ đã qua đời. Cô mong muốn nếu có kiếp sau sẽ trở thành duyên nợ "vợ chồng" với cha của mình.

Tưởng chừng sẽ nhận được cái nhìn thấu hiểu của cư dân mạng, ai ngờ, Cao Thái Hà lại nhận về những lời chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng Cao Thai Hà đang có suy nghĩ lệch lạc, không phân biệt được tình phụ tử thiêng liêng và đó là một mong muốn hết sức điên rồ, bệnh hoạn.

Nhiều người thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để lên án Cao Thái Hà. Khi cô là một diễn viên nổi tiếng, bất kỳ phát ngôn nào cũng đều ảnh hướng đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bởi tình phụ tử vốn dĩ là điều thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Thế nhưng chỉ vì một mong muốn khó hiểu cùng với cái cái lý lẽ "con gái là người tình kiếp trước của cha" mà khiến thứ tình cảm ấy trở nên thô tục và mất hết đi ý nghĩa vốn có. Điều ấy thật sự khiến cộng đồng mạng tức giận và phẫn nộ. Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại mỉa mai và chỉ trích nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa bằng những từ ngữ rất nặng nề: "Nghe biến thái và loạn luân như vậy mà nói được, chả hiểu kiểu gì", một cư dân mạng viết.

Được biết, ba ruột Cao Thái Hà qua đời vào năm 2018. Đây là cú sốc lớn trong cuộc đời nữ diễn viên khiến cô mất phương hướng trong thời gian dài. Có lẽ trong giây cảm xúc dâng trào khi nhắc về người cha quá cô nên Cao Thái Hà không thể kiểm soát hành vi và lời nói của mình.

Sau khi nhận những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, diễn viên Tiếng sét trong mưa đã lên tiếng xin lỗi. Cô cũng cho rằng, có thể những lời nói của mình chưa diễn đạt đúng khiến mọi người hiểu sai ý, chưa đúng ý. Đồng thời khẳng định clip phỏng vấn của mình đã bị cắt ghép, khiến công chúng hiểu lệch lạc câu chuyện cô đang nói.

Phát ngôn sốc về "gái nghèo thi Hoa hậu"

Tham dự gần chục cuộc thi sắc đẹp, Cao Thái Hà giành được những thành tích như: Người có làn da đẹp nhất Hoa khôi xứ dừa, lọt vào chung kết Hoa hậu Du lịch 2008, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2008, đăng quang Người đẹp biển Tây 2009, thi Hoa khôi Du lịch Ô tô Việt Nam 2011, đoạt Top 5 Nữ hoàng trang sức 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất.

Tuy nhiên, Cao Thái Hà từng gây sốc với phát ngôn "gái nghèo thi Hoa hậu", cô thẳng thắn cho rằng: “Nhiều cô gái nghèo thi Hoa hậu để đổi đời” và danh hiệu sẽ giúp các cô gái lấn sân showbiz nhanh hơn. Cô cho biết, mình tự tin nói vậy vì bản thân đã kinh qua những cuộc thi nhan sắc. Cô cũng cho rằng, động lực đó không hề xấu.

Cao Thái Hà từng gây tranh cãi với phát ngôn "gái nghèo thi Hoa hậu". Ảnh: Zing.vn

Sau khi khiến dư luận xôn xao vì phát ngôn của mình, Cao Thái Hà tâm sự với truyền thông: "Đổi đời có nhiều nghĩa! Thật sự, danh hiệu là bước đệm quan trọng giúp thí sinh có được công việc trong nghệ thuật hoặc lĩnh vực khác. Nếu mình cố gắng làm việc với thái độ cầu thị, nghiêm túc thì khả năng đổi đời thật sự là có.

Nhưng thực tế, vẫn những lối suy nghĩ thực dụng, đạt danh hiệu để được nhiều người biết đến, để tìm được đối tượng giúp mình đổi đời. Cá nhân Cao Thái Hà hoàn toàn không ủng hộ suy nghĩ đó. Danh hiệu không phải là tất cả. Bản thân người đẹp phải luôn trau dồi kỹ năng nhằm phát triển công việc theo đuổi sau đăng quang và đặc biệt phải có bản lĩnh để giữ mình trước những cám dỗ", cô nói.

Bị chê là thảm họa điện ảnh, Cao Thái Hà liền cầu cứu Tổ nghiệp

Năm 2021, phim Kiều do Cao Thái Hà tham gia bị chê bai thậm tệ, thậm chí còn bị gắn mác thảm họa. Không chỉ bị chê về nội dung, các cảnh nóng trong phim cũng bị cho là dung tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa trong một tác phẩm có sức sống lâu bền như Kiều. Đặc biệt, vai diễn Hoạn Thư 3 lần "rên xiết" của Cao Thái Hà bị nhận xét phản cảm.

Phim "Kiều" có sự tham gia của Cao Thái Hà nhận nhiều lời chê bai. Ảnh: Internet

Trước sự chỉ trích của công chúng, thời điểm đó trên trang cá nhân, dòng chia sẻ của nữ diễn viên đã gây xôn xao. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tổ ơi, điều mà con chấp nhận tổn thương bản thân mình để hy sinh cho vai diễn, lại là điều mà người ta đem ra chà đạp và sỉ nhục. Con biết phải làm gì đây, người ta muốn làm con tổn thương, đáng lý con phải càng mạnh mẽ, nhưng lúc này con thật sự thấy quá tàn nhẫn. Con đã thua vì họ đã thật sự làm con đau và nản lòng".

Tuy nhiên, sau đó ít lâu, cô đã ẩn bài chia sẻ này đi. Thời điểm đó nhiều người chia sẻ nữ diễn viên nên nhìn nhận lại cách chọn kịch bản, thay vì cầu cứu bề trên.