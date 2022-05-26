Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hành động dập bão dư luận của Cao Thái Hà đang thu hút sự chú ý từ phía đông đảo người hâm mộ.
- Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa
- Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ
Trong vài ngày trở lại đây nữ diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội tuy nhiên điều khiến cô nàng trở nên nổi tiếng không phải là vì thành tích trong diễn, mà trái lại nó đến từ phát ngôn gây sốc "mong kiếp sau kết duyên với ba" trong một chương trình của Thái Hà. Cũng chính vì phát ngôn này mà người đẹp đang nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía khán giả.
Bản thân Cao Thái Hà ngay sau đó cũng đã có những động thái làm xoa dịu cộng đồng mạng khi đăng tải bài viết phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến việc 'muốn làm vợ của ba vào kiếp sau'. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình và nhắc về người cha quá cố, diễn viên Hậu duệ mặt trời từng chia sẻ: “Đến ngày ba sắp tắt thở, tôi cầm tay ba nói chuyện tỉnh queo rằng: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, chắc yêu dữ lắm nên kiếp này mới thương yêu nhau như vậy. Nên kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình làm vợ chồng đi".
Người đẹp 9X cũng lý giải cho netizen rằng đoạn clip mà mọi người lan truyền là câu trả lời trong một chương trình được thực hiện cách đây một năm. “Một talkshow nhiều cảm xúc lại bị cố tình cắt ghép như vậy khiến mọi thứ bị xô lệch ý nghĩa và gây hiểu lầm”, cô chia sẻ.
Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và giải thích nhưng một số bộ phận netizen vẫn liên tục chỉ trích nữ diễn viên. Cũng chính vì lẽ đó mà mới đây, Cao Thái Hà đã quyết định khóa tính năng bình luận trong tất cả bài viết ở chế độ công khai. Tuy nhiên, các thành viên trong danh sách bạn bè của cô nàng vẫn có thể tiếp tục bình luận dưới các bài viết. Một số netizen cho rằng hành động này của cô như là một cách để tránh né những hành động thái quá đến từ phía antifan.
Sau lùm xùm không đáng có này, nhiều fan hâm mộ cho rằng cô nàng nên chú ý trong những phát biểu của mình để tránh những sự việc không đáng có như ở trên.