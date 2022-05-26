Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 26/05/2022 11:32

Hành động dập bão dư luận của Cao Thái Hà đang thu hút sự chú ý từ phía đông đảo người hâm mộ.

Trong vài ngày trở lại đây nữ diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội tuy nhiên điều khiến cô nàng trở nên nổi tiếng không phải là vì thành tích trong diễn, mà trái lại nó đến từ phát ngôn gây sốc "mong kiếp sau kết duyên với ba" trong một chương trình của Thái Hà. Cũng chính vì phát ngôn này mà người đẹp đang nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía khán giả. 

Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Câu nói của Cao Thái Hà khiến netizen có nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

Bản thân Cao Thái Hà ngay sau đó cũng đã có những động thái làm xoa dịu cộng đồng mạng khi đăng tải bài viết phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến việc 'muốn làm vợ của ba vào kiếp sau'. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình và nhắc về người cha quá cố, diễn viên Hậu duệ mặt trời từng chia sẻ: “Đến ngày ba sắp tắt thở, tôi cầm tay ba nói chuyện tỉnh queo rằng: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, chắc yêu dữ lắm nên kiếp này mới thương yêu nhau như vậy. Nên kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình làm vợ chồng đi".

Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Cô nàng nhanh chóng có lời xin lỗi và giải thích - Ảnh: Internet

Người đẹp 9X cũng lý giải cho netizen rằng đoạn clip mà mọi người lan truyền là câu trả lời trong một chương trình được thực hiện cách đây một năm. “Một talkshow nhiều cảm xúc lại bị cố tình cắt ghép như vậy khiến mọi thứ bị xô lệch ý nghĩa và gây hiểu lầm”, cô chia sẻ.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi và giải thích nhưng một số bộ phận netizen vẫn liên tục chỉ trích nữ diễn viên. Cũng chính vì lẽ đó mà mới đây, Cao Thái Hà đã quyết định khóa tính năng bình luận trong tất cả bài viết ở chế độ công khai. Tuy nhiên, các thành viên trong danh sách bạn bè của cô nàng vẫn có thể tiếp tục bình luận dưới các bài viết. Một số netizen cho rằng hành động này của cô như là một cách để tránh né những hành động thái quá đến từ phía antifan. 

Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Trên trang cá nhân FB nữ diễn viên đã có động thái giới hạn người bình luận với mọi bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Sau lùm xùm không đáng có này, nhiều fan hâm mộ cho rằng cô nàng nên chú ý trong những phát biểu của mình để tránh những sự việc không đáng có như ở trên. 

Cao Thái Hà - Thắng Ngô 'tư tưởng lớn gặp nhau', CĐM rùng mình vì câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba'

Cao Thái Hà - Thắng Ngô 'tư tưởng lớn gặp nhau', CĐM rùng mình vì câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba'

Từ phát ngôn đang gây sốt của Cao Thái Hà và đại gia Thắng Ngô, câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba' được đem ra lại và bàn tán rôm rả. Nhiều người cho rằng, câu nói tưởng vui nhưng cực phi lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Thái Hà Cao Thái Hà bị chỉ trích ba ruột Cao Thái Hà

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 37 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An