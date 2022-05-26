Giữa bão dư luận, Cao Thái Hà có hành động dập tắt drama 'cực gắt' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong vài ngày trở lại đây nữ diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội tuy nhiên điều khiến cô nàng trở nên nổi tiếng không phải là vì thành tích trong diễn, mà trái lại nó đến từ phát ngôn gây sốc "mong kiếp sau kết duyên với ba" trong một chương trình của Thái Hà. Cũng chính vì phát ngôn này mà người đẹp đang nhận phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía khán giả.

Câu nói của Cao Thái Hà khiến netizen có nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

Bản thân Cao Thái Hà ngay sau đó cũng đã có những động thái làm xoa dịu cộng đồng mạng khi đăng tải bài viết phản hồi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến việc 'muốn làm vợ của ba vào kiếp sau'. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình và nhắc về người cha quá cố, diễn viên Hậu duệ mặt trời từng chia sẻ: “Đến ngày ba sắp tắt thở, tôi cầm tay ba nói chuyện tỉnh queo rằng: Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, chắc yêu dữ lắm nên kiếp này mới thương yêu nhau như vậy. Nên kiếp sau mình lại tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình làm vợ chồng đi".