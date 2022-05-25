Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ

Hậu trường 25/05/2022 07:15

Mạng xã hội đang dậy sóng trước phát ngôn 'muốn làm vợ chồng với ba ở kiếp sau' của Cao Thái Hà.

Mới đây, đoạn clip Cao Thái Hà chia sẻ về người cha quá cố được truyền tay nhau trên mạng xã hội. Phát ngôn của nữ diễn viên khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu và chỉ trích cô "biến thái" khi có suy nghĩ lệch lạc. 

Cụ thể, trong một talkshow, diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ về thân phụ đã qua đời. Cô mong muốn nếu có kiếp sau sẽ trở thành duyên nợ "vợ chồng" với cha của mình. 

"Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn", cô bày tỏ.

Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 1
Cao Thái Hà gây phẫn nộ với phát ngôn "mong làm vợ chồng với ba ở kiếp sau". Ảnh: FBNV

 

Tưởng chừng sẽ nhận được cái nhìn thấu hiểu của cư dân mạng, ai ngờ, Cao Thái Hà lại nhận về những lời chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng Cao Thai Hà đang có suy nghĩ lệch lạc, không phân biệt được tình phụ tử thiêng liêng và đó là một mong muốn hết sức điên rồ, bệnh hoạn. 

Nhiều người thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để lên án Cao Thái Hà. Khi cô là một diễn viên nổi tiếng, bất kỳ phát ngôn nào cũng đều ảnh hướng đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bởi tình phụ tử vốn dĩ là điều thiêng liêng nhất trên cõi đời này.

Thế nhưng chỉ vì một mong muốn khó hiểu cùng với cái cái lý lẽ "con gái là người tình kiếp trước của cha" mà khiến thứ tình cảm ấy trở nên thô tục và mất hết đi ý nghĩa vốn có. Điều ấy thật sự khiến cộng đồng mạng tức giận và phẫn nộ.

Nói ra câu chán không. Ý là tình phụ tử không cao cả thiêng liêng bằng tình cảm nam nữ?

Tự nhiên thấy sợ với tư tưởng kiểu này. Cho hỏi họ có phân biệt được tình cảm gia đình và tình yêu nam nữ không ạ. 

Yêu thương quá thì cũng chỉ nói câu "kiếp sau con vẫn là con ba" chứ có đâu mong kiếp sau ba thành chồng mình. Lạy chị luôn.

Chả hiểu nghĩ gì mà phát ngôn kiểu này.

Thậm chí nhiều người còn không ngần ngại mỉa mai và chỉ trích nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa bằng những từ ngữ rất nặng nề: "Nghe biến thái và loạn luân như vậy mà nói được, chả hiểu kiểu gì", một cư dân mạng viết.

Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 2
Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 3
Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 4
Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 5
Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 6
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước tư tưởng của Cao Thái Hà. Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, ba ruột Cao Thái Hà qua đời vào năm 2018. Đây là cú sốc lớn trong cuộc đời nữ diễn viên khiến cô mất phương hướng trong thời gian dài. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Gần lúc ba tắt thở, ba gọi 'Hà ơi! Ba đi nha'. Giây phút đó, vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được. Và quãng thời gian sau đó, nếu tôi không được người chị tốt bụng kéo ra khỏi khủng hoảng, chắc tôi đã bị điên rồi". 

Có lẽ trong giây cảm xúc dâng trào khi nhắc về người cha quá cô nên Cao Thái Hà không thể kiểm soát hành vi và lời nói của mình. 

Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 7
Sự ra đi của người cha khiến Cao Thái Hà suy sụp một thời gian dài. Ảnh: Internet

 

Sau khi nhận những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, diễn viên Tiếng sét trong mưa đã lên tiếng xin lỗi. Cô cũng cho rằng, có thể những lời nói của mình chưa diễn đạt đúng khiến mọi người hiểu sai ý, chưa đúng ý. 

Đòi làm vợ chồng ở kiếp sau với bố đẻ vì kiếp trước yêu nhau chưa thăng hoa, Cao Thái Hà vướng chỉ trích nặng nề, CĐM ‘tặng’ ngay 4 chữ nói rõ thái độ - Ảnh 8
Trên trang fanpage, Cao Thái Hà lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn không rõ ràng của bản thân khiến mọi người hiểu sai ý. Ảnh: Chụp màn hình

 

"Hà chia sẻ điều đó trong nỗi nhớ người Ba quá cố. Khi lúc sinh thời Ba đã luôn yêu thương, che chở và dìu dắt Hà nên người. Có thể những câu chữ Hà nói vô tình khiến mọi người hiểu sai ý, chưa đúng ý. Đó là lỗi của Hà, Hà xin lỗi. Nhưng thật ra, đơn giản những gì Hà nói là để bày tỏ tình yêu thương của Hà dành cho Ba. Một tình yêu thương giữa con cái và đấng sinh thành vô cùng thiêng liêng và kính trọng", Cao Thái Hà bày tỏ.

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