Cao Thái Hà tiết lộ mức cát-sê khủng: 'Cày cuốc' một tháng đã đủ tậu luôn miếng đất cất nhà mới cho mẹ sống thoải mái hơn'

Cao Thái Hà không phải là tên tuổi quá xa lạ đối với khán giả màn ảnh Việt. Năm 2014, Cao Thái Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng những dòng trạng thái ngọt ngào dành cho người người đàn ông mà cô gọi là "chồng yêu". Người đàn ông này được cho là chồng sắp cưới hiện tại của Minh Hằng.

Hiện tại, Cao Thái Hà chỉ tập trung vào phim ảnh và kinh doanh. Thành công của cô khi góp mặt trong hai bộ phim truyền hình vô cùng đình đám lúc bấy giờ là Bán chồng và Tiếng sét trong mưa. Với nét diễn đa dạng, linh hoạt, cô đã thể hiện trọn vẹn vai diễn và đưa mình tiến gần với khán giả hơn. Nhờ vậy, dù chỉ mới bước qua tuổi 32 nhưng cô đã sở hữu cho mình một kho tàng phim ảnh đồ sộ với hơn 30 vai diễn khác nhau.

Trước đó, cô từng có thời gian hạn chế đóng phim, chạy chữa lo tiền cho bố bệnh nặng. Nhưng không may bố cô không qua khỏi, cô suy sụp trong một thời gian dài và hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau

Mới đây, cô nàng đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình một đoạn tin nhắn cô tâm sự cùng với mẹ mình. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết cô muốn xây dựng cho gia đình mình một ngôi nhà mới khang trang hơn tại quê nhà Cần Thơ. Theo đó, mẹ cô cũng đã chọn được một khu đất vừa ý mình và muốn con gái cùng về xem.

Đáng chú ý, Cao Thái Hà còn tiết lộ: “Nhờ hiệu ứng tốt của phim Bão ngầm mà bữa giờ cày cuốc quảng cáo trong một tháng để dành mua được miếng đất ở Cần Thơ để cất nhà mới cho Mẹ ở thoải mái hơn”.

Cao Thái Hà tiết lộ sắp mua đất cho mẹ - Ảnh: IGNV

Được biết, Bão ngầm đang là một bộ phim truyền hình được chú ý ở thời điểm hiện tại. Cô cũng gửi lời cám ơn đến khán giả theo dõi đã yêu mến vai diễn Hạ Lam của mình. Nhờ dành dụm tiền bạc và chăm chỉ làm việc trong suốt một tháng trời cùng với đoàn làm phim mà cô có cơ hội báo hiếu cho gia đình, xây dựng một ngôi nhà mới thoải mái hơn.

Cao Thái Hà trong Bão Ngầm - Ảnh: Internet

Biết tin nay cô đã thành công hơn, cư dân mạng cũng mừng thầm cho Cao Thái Hà đã có cuộc sống dần ổn định hơn sau biến cố.