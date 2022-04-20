Lần đầu tiên Cao Thái Hà làm điều này trong ngày sinh nhật, nguyên nhân hé lộ khiến nhiều khán giả xúc động!

Hậu trường 20/04/2022 15:19

Cao Thái Hà đón tuổi mới bằng tiệc sinh nhật ấm cúng cùng bạn bè và những người thân thiết.

Cao Thái Hà là một trong những nữ diễn viên ít khi dính những scandal lớn trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, nữ diễn viên liên tiếp đối diện với những mất mát quá lớn khi người bạn thân qua đời. Có lẽ vì vậy mà sau khi trải qua mất mát, Cao Thái Hà đã có suy nghĩ và cái nhìn khác hơn về cuộc sống.

Lần đầu tiên Cao Thái Hà làm điều này trong ngày sinh nhật, nguyên nhân hé lộ khiến nhiều khán giả xúc động! - Ảnh 1
Sự ra đi của diễn viên Đức Long mang lại nỗi đau lớn cho Cao Thái Hà và chính điều này khiến cô có cái nhìn khác về quan điểm sống - Ảnh: FBNV

Cụ thể, mới đây nhất, chia sẻ với truyền thông, Cao Thái Hà cho biết về điều đặc biệt mà lần đầu tiên cô thực hiện trong ngày sinh nhật trong mình. Nói về sự thay đổi này, người đẹp chia sẻ: "Mỗi năm vào đúng ngày sinh nhật, Hà đều chọn một nơi có biển để nghỉ ngơi và đón tuổi mới. Nhưng năm nay có một chút khác biệt, Hà sẽ đón sinh nhật cùng bạn bè một ngày trước khi bắt đầu chuyến du lịch. Trải qua đại dịch vừa rồi với sự mất mát lớn nhất là sự ra đi mãi của người bạn thân, Hà đã mất một khoảng thời gian dài để nhìn lại hành trình mình đã và đang đi. Hà bắt đầu có cái nhìn khác về quan điểm sống, về những mối quan hệ xung quanh và về công việc. 

Hà dần sống mở lòng hơn, đón nhận những người bạn mới, yêu thương nhiều hơn và tận hưởng từng khoảnh khắc, kỉ niệm vui vẻ bên những người bạn hiện tại của mình. Dù guồng quay công việc vẫn không ngừng tất bật, Hà sẽ sống chậm lại một chút để cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của bản thân và không phải nuối tiếc bất cứ điều gì".

Lần đầu tiên Cao Thái Hà làm điều này trong ngày sinh nhật, nguyên nhân hé lộ khiến nhiều khán giả xúc động! - Ảnh 2
Cao Thái Hà rạng rỡ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà đăng tải nhiều hình ảnh vui vẻ cùng nhóm bạn bạn thân đón mừng tuổi mới. Được biết, địa điểm nữ diễn viên tổ chức sinh nhật nằm ở vị trí đắc địa ở quận 1, TP.HCM. Bữa tiệc được tổ chức riêng tư và bài trí khá lung linh, sang trọng.

Lần đầu tiên Cao Thái Hà làm điều này trong ngày sinh nhật, nguyên nhân hé lộ khiến nhiều khán giả xúc động! - Ảnh 3
Cao Thái Hà tổ chức sinh nhật ấm cúng bên nhóm bạn thân thiết - Ảnh: Thanh Niên

Thời gian gần đây, Cao Thái Hà khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi khoe nhan sắc tươi trẻ, đẹp hút hồn. Bên dưới bài đăng tải đón chào tuổi mới, rất nhiều người để lại bình luận chúc mừng sinh nhật đến nữ diễn viên, kèm theo nhiều lời khen về nhan sắc.

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