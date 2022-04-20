Lần đầu tiên Cao Thái Hà làm điều này trong ngày sinh nhật, nguyên nhân hé lộ khiến nhiều khán giả xúc động!

Cao Thái Hà là một trong những nữ diễn viên ít khi dính những scandal lớn trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, nữ diễn viên liên tiếp đối diện với những mất mát quá lớn khi người bạn thân qua đời. Có lẽ vì vậy mà sau khi trải qua mất mát, Cao Thái Hà đã có suy nghĩ và cái nhìn khác hơn về cuộc sống.

Sự ra đi của diễn viên Đức Long mang lại nỗi đau lớn cho Cao Thái Hà và chính điều này khiến cô có cái nhìn khác về quan điểm sống - Ảnh: FBNV

Cụ thể, mới đây nhất, chia sẻ với truyền thông, Cao Thái Hà cho biết về điều đặc biệt mà lần đầu tiên cô thực hiện trong ngày sinh nhật trong mình. Nói về sự thay đổi này, người đẹp chia sẻ: "Mỗi năm vào đúng ngày sinh nhật, Hà đều chọn một nơi có biển để nghỉ ngơi và đón tuổi mới. Nhưng năm nay có một chút khác biệt, Hà sẽ đón sinh nhật cùng bạn bè một ngày trước khi bắt đầu chuyến du lịch. Trải qua đại dịch vừa rồi với sự mất mát lớn nhất là sự ra đi mãi của người bạn thân, Hà đã mất một khoảng thời gian dài để nhìn lại hành trình mình đã và đang đi. Hà bắt đầu có cái nhìn khác về quan điểm sống, về những mối quan hệ xung quanh và về công việc.