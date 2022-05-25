Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa

Hậu trường 25/05/2022 10:42

Liên quan đến ồn ào phát ngôn 'muốn làm vợ chồng ở kiếp sau với cha đẻ', Cao Thái Hà khẳng định đoạn clip đã bị cắt ghép với mục đích gây tranh cãi.

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền lại đoạn clip Cao Thái Hà chia sẻ về người cha quá cố. Cụ thể, trong một talkshow, diễn viên phim Tiếng Sét Trong Mưa bất ngờ chia sẻ về thân phụ đã qua đời. Cô mong muốn nếu có kiếp sau sẽ trở thành duyên nợ "vợ chồng" với cha của mình. 

"Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn", cô ngậm ngùi bày tỏ.

Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa - Ảnh 1
Nữ diễn viên phim Tiếng Sét Trong Mưa - Ảnh: Internet

Ngay lập tức đoạn clip này đã khiến nữ diễn viên bị chỉ trích thậm tệ. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1990 đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân bằng 1 thông báo gây sốc. Cụ thể, cô khẳng định đoạn clip đã được cắt ghép nhằm tạo chiêu trò, gây chú ý.

Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa - Ảnh 2
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

"Đoạn clip mà mọi người xem là câu trả lời trong một chương trình Hà đã thực hiện vào năm trước. Một talkshow nhiều cảm xúc lại bị cố tình cắt ghép như vậy khiến mọi thứ bị xô lệch ý nghĩa và gây hiểu lầm.

Mọi người xem clip có thể nghĩ rằng Hà có suy nghĩ lệch lạc, mọi người có quyền đánh giá Hà vì quan điểm là của mỗi người, nhưng ngay lúc kể lại câu chuyện đó Hà cũng đang cố gắng gồng mình lên để mạnh mẽ khi nói về nỗi đau của bản thân.

Cám ơn những bạn fan và khán giả đã hiểu Hà và xin lỗi những khán giả vì phát ngôn của Hà gây hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Hà xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Qua đây Hà xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đây là chia sẻ duy nhất của Hà về vấn đề này và xin phép Hà không có bất cứ trả lời nào nữa", Cao Thái Hà viết trên trang cá nhân.

Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa - Ảnh 3
Nữ diễn viên thăm mộ cha ruột - Ảnh: Internet

Thông báo của cô ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của dân tình. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận động viên, tin tưởng Cao Thái Hà và cho rằng nữ diễn viên vốn nổi tiếng là người con có hiếu, nên trong lúc tâm trạng tụt dốc vì sự ra đi của bố đẻ, cô mới có những phát ngôn dễ gây hiểu lầm như vậy.

Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa - Ảnh 4
Nhiều người động viên cô sau khi bị netizen chỉ trích - Ảnh chụp màn hình
Cao Thái Hà chính thức lên tiếng 'bóc trần' sự thật về đoạn clip 'đòi làm vợ chồng với bố đẻ vào kiếp sau', khẳng định bị cắt ghép, sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa - Ảnh 5
Nữ diễn viên nổi tiếng là người con có hiếu - Ảnh: Internet

Hiện, đoạn clip vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý và loạt ý kiến trái chiều từ netizen.

Từ khóa:   Cao Thái Hà Cao Thái Hà bị chỉ trích diễn viên Cao Thái Hà

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