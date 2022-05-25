Thế nên, sau phát ngôn "muốn làm vợ chồng với ba ở kiếp sau để tình yêu được thăng hoa" của Cao Thái Hà không khỏi làm phật lòng dư luận.

Có thể nói rằng, tình yêu giữa cha và con gái là thứ tình thương yêu đạt tới đỉnh cao của ý niệm mà ngôn từ đôi khi cũng không thể diễn tả hết. Tình cảm phụ tử thiêng liêng và cao quý, trong sáng như pha lê mà mỗi con người sinh ra đều có được. Đặc biệt với những người con gái, bao giờ cũng được cha thiên vị hơn đôi phần trong gia đình vì là phái nữ và dễ tổn thương hơn. Từ khi là một đứa trẻ lọt lòng đến khi trưởng thành rồi hoá thành bà lão và trở về với cát bụi thì những khoảnh khắc ấy vẫn rất gần gũi và vẹn nguyên.

"Mình có một sự gắn kết với ba khủng khiếp. Tới cái ngày ba Hà sắp mất, Hà cầm tay ba Hà nói: "Ba ơi, chắc có lẽ kiếp trước con với ba là người yêu, mà chắc yêu cũng dữ lắm, yêu chắc cũng là tự tử lên tự tử xuống nên kiếp này ba con mình mới yêu thương nhau như vậy. Nên là kiếp sau mình tiếp tục yêu nhau nữa. Con mong rằng kiếp sau mình đừng làm ba con nữa, mình là vợ chồng đi, để tình yêu nó được thăng hoa hơn", cô bày tỏ.

Cụ thể, trong một talkshow, diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ về thân phụ đã qua đời. Cô mong muốn nếu có kiếp sau sẽ trở thành duyên nợ "vợ chồng" với cha của mình.

Phát ngôn của nữ diễn viên khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu và chỉ trích cô "biến thái" khi có suy nghĩ lệch lạc. Nhiều người cho rằng Cao Thái Hà không phân biệt được tình phụ tử thiêng liêng và đó là một mong muốn hết sức điên rồ, bệnh hoạn. Chỉ vì một mong muốn khó hiểu cùng với lý lẽ "con gái là người tình kiếp trước của cha" mà khiến thứ tình cảm ấy trở nên thô tục và mất hết đi ý nghĩa vốn có.

Sau đó, đích thân Cao Thái Hà phải 2 lần lên tiếng phân trần sự việc. Cô khẳng định clip phỏng vấn đã bị cắt ghép và đồng thời gửi lời xin lỗi khi những lời nói của mình khiến mọi người hiểu sai ý.

Sự việc của Cao Thái Hà chưa hạ nhiệt thì đại gia Thắng Ngô tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi đăng bức ảnh chụp với vợ mới cưới, ca sĩ Hà Thanh Xuân, cùng mấy chữ chú thích: "Con gái kiếp trước".

"Vua cá Koi" gọi vợ là "con gái kiếp trước" khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán. Ảnh: Internet

Tràn ngập các diễn đàn mạng không chỉ là những bình luận gay gắt, giận dữ dành cho Cao Thái Hà và "vua cá koi" mà cuộc tranh cãi về câu "Con gái là người tình kiếp trước của cha" cũng nóng trở lại. Đa số dân mạng cho rằng, câu nói này nên được loại bỏ khỏi đời sống hiện đại.

Không chỉ dân mạng mà giới nghệ sĩ cũng từng tranh cãi gay gắt xoay quanh vấn đề này. Đứng đầu hàng ngũ những người lên án câu nói này là MC Thảo Vân. Thời điểm năm 2017, chính Thảo Vân là người mở đầu cho cuộc tranh luận không hồi kết:

"Tôi không thích cách nghĩ và cách nhìn nhận đó. Tình cha con là một thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và cao cả. Nó tuyệt đối không thể ví với một dạng tình cảm khác, kiểu tình cảm yêu đương đôi lứa. Làm sao có thể so sánh cách một người cha âu yếm con gái, yêu thương con gái mình lại giống như cách một người đàn ông âu yếm người yêu của mình được nhỉ, để mà nói 'con gái là người tình kiếp trước của cha'? Bạn nghĩ xem, suy nghĩ ấy và cách nhìn nhận ấy thật đáng sợ! Trong con mắt của tôi, nó nhuốm màu loạn luân", MC Thảo Vân lập luận.

MC Thảo Vân là một trong những người kịch liệt phản đối cách ví von "con gái là người tình kiếp trước của ba" Ảnh: FBNV

Đồng quan điểm với vợ cũ, diễn viên Công Lý bày tỏ: "Về chuyện này tôi cũng đồng tình với quan điểm của Thảo Vân. Tôi không biết ý kiến mọi người thế nào nhưng cảm nhận của riêng tôi đây cũng là câu nói khá phản cảm. Mối quan hệ giữa cha và con gái không thể ví von là người tình được. Còn tại sao tôi cảm nhận như thế thì tôi không thể trả lời được, bởi cảm nhận là cảm nhận thôi, đó là quan điểm của mỗi người".

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, thời điểm đó rất nhiều cư dân mạng phản đối Thảo Vân, cho rằng không nên đẩy ý nghĩa của câu nói đi quá xa. MC Phan Anh nói anh rất bất ngờ khi câu nói trên "bị hiểu một cách trần tục như vậy", và "từ câu nói này lại còn liên hệ đến câu chuyện xâm hại tình dục trẻ em thì thật sự tôi cảm thấy choáng váng"...

Đối với Tuấn Hưng, anh gần như không có định kiến hay phản đối câu nói này, thậm chí còn cho rằng suy nghĩ này gần với cuộc sống. Là một ông bố bỉm, rất cưng chiều con gái, nên nam ca sĩ Tìm lại bầu trời chia sẻ rằng câu nói này khá logic vì phần nào giải thích vì sao các bé trai, bé gái có tình cảm khác nhau dành cho bố hoặc mẹ.

"Khi con gái càng lớn thì càng nhõng nhẽo và cử chỉ quan tâm dành cho bố khác nhau, thậm chí khi lớn rồi cũng sẽ quấn lấy bố. Con trai sẽ có cách thể hiện thẳng thắn, cứng rắn hơn con gái khi chia sẻ cùng vấn đề với bố. Thậm chí, các ông bố sẽ mạnh tay với các con trai khi dạy dỗ hơn là với con gái.

Tôi nghĩ dù con trai hay con gái khi lớn lên đều cần sự dạy dỗ từ mẹ, nhưng để bảo vệ thì con gái vẫn chọn bố, thậm chí xem bố là điểm tựa bảo bọc, tư vấn chuyện tình cảm. Dù sau này đã có chồng, lập gia đình thì bố vẫn là người an toàn, bờ vai vững chãi và không bao giờ rời xa họ. Thế nên, tôi nghĩ câu nói cũng có phạm trù đúng”, Tuấn Hưng chia sẻ.

Trước ngược với Thảo Vân và Công Lý, giọng ca "Tìm lại bầu trời" cùng MC Phan Anh cho rằng không nên đẩy câu nói đi quá xa. Ảnh: Internet

Nhà báo, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng "Con gái là người tình kiếp trước của cha" là cách nói văn học, nhưng nhiều người lại chẻ hoe ý nghĩa và "biến nó thành đời, mà đời thì xù xì". Nhạc sĩ Tú Dưa nêu quan điểm, nên hiểu câu nói trên theo nghĩa bóng thay vì nghĩa đen trần tục: "Theo tôi nghĩ, thứ nhất là chị Vân chưa có con gái. Thứ hai, chị Vân không làm cha nên chúng ta có thể thông cảm. Điều gì không biết thì không tính. Thường câu nói tiếng Việt có rất nhiều nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, quan trọng là chúng ta đứng ở khía cạnh nào để hiểu câu nói đó"...

Cuộc tranh luận xung quanh câu nói "con gái là người tình kiếp trước của ba" vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Song, ở thời điểm hiện tại, lời tâm sự của Cao Thái Hà khiến cảm giác đáng sợ lại hiện lên và dân mạng dị ứng với câu nói này. Họ cho rằng, không nên sử dụng câu nói trên một cách vô tội vạ như lâu nay.