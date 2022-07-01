NÓNG: Hồ Hoài Anh bị đình chỉ công việc ở Học viên Âm nhạc Quốc gia

Tối 1/7, báo Tuổi Trẻ đưa tin, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi họp khẩn để bàn bạc và hoàn thành văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa về trường hợp của nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh .

Hiện tại, Hồ Hoài Anh là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Học viện vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học và vẫn chưa thực hiện xong công tác tuyển sinh, vì vậy tất cả cán bộ, giảng viên đều vẫn đang phải làm việc.

Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong văn bản báo cáo bao gồm ba nội dung. Cụ thể, lãnh đạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tiếp nhận các nội dung được phản ánh về giảng viên Hồ Hoài Anh trên truyền thông.

Việc Hồ Hoài Anh ra nước ngoài, theo ông Tuấn, là hoàn toàn không xin phép cơ quan chủ quản.

Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, hiện nay phía nhà trường đang sát sao theo dõi những thông tin diễn biến vụ việc đang điều tra tại Majorca, Tây Ban Nha mà cộng đồng mạng hoài nghi có liên quan đến Hồ Hoài Anh.

Ông Tuấn khẳng định, nếu như những thông tin dư luận đưa ra là đúng sự thật và có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ thành lập hội đồng xử lý kỷ luật, xem xét mức độ vi phạm của viên chức theo Luật viên chức.

Nếu giảng viên dính líu đến các hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, hội đồng xử lý kỷ luật sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch để xử lý nghiêm khắc.

Trường hợp Hồ Hoài Anh không liên quan tới vụ điều tra ở Tây Ban Nha thì nhà trường vẫn xử lý lỗi cán bộ ra nước ngoài không xin phép. Ông Tuấn nói lỗi này nhẹ nhất cũng phải phê bình, cảnh cáo.

Nguồn tin từ Zing cho biết thêm, PGS.TS Lê Anh Tuấn nói chiều cùng ngày, ông đã liên lạc với NSND Thanh Tâm - mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để nắm sự việc. NSND Thanh Tâm xác nhận Hồ Hoài Anh đang ở nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ thêm khi Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại trường để trình diện và làm văn bản tường trình giải thích lý do ra nước ngoài không xin phép.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến của Vụ tổ chức cán bộ cũng như lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý cụ thể. Trên nguyên tắc, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường", ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.

"Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo", ông Lê Anh Tuấn trao đổi thêm với Zing.

Trước đó, ngày 21/6, Hồ Hoài Anh đăng hình ảnh đi chơi tại Veneto, Italy. Sau ngày 24/6, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chưa đăng tải thêm bất cứ bài viết mới trên trang cá nhân.