Hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha đối diện với án phạt nào?

Hậu trường 01/07/2022 14:22

Hiện tại, kết quả công tác điều tra hai nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha vẫn đang chờ cập nhật.

Ngày 1/7, báo Vietnamnet đưa tin theo nguồn tờ The Sun, một cô gái 17 tuổi người Anh bị hai người đàn ông được mô tả là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam cưỡng hiếp trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). 

Theo đó, cô gái người Anh nói với cơ quan chức năng rằng hai người đàn ông (một người 37 tuổi, một người 42 tuổi) đã tấn công mình tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hòn đảo sau khi họ gặp gỡ tại một nhà hàng gần đó. Hai nhân vật này được mô tả là diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam.

Theo lời thiếu nữ 17 tuổi, hai người này đã bắt cô đi tắm sau khi thực hiện hành vi đồi bại để loại bỏ bằng chứng có thể buộc tội họ.

Bộ đôi nghệ sĩ bị bắt tại khách sạn giấu tên vào rạng sáng thứ bảy (ngày 25/6) và hiện đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

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Vụ cưỡng hiếp diễn ra tại Andratx, phía tây nam đảo Majorca (Tây Ban Nha). Ảnh: Thanh Niên

 

Cũng theo nguồn tin từ Thanh Niên cho biết, theo điều 179 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha, người phạm tội hiếp dâm có thể bị xử phạt từ 6-12 năm tù. Tuy nhiên hồi tháng 5/2022, Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục. Dự luật mới xác định sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, rằng sự im lặng hoặc thụ động không phải là sự đồng ý. Vì vậy, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục và phải chịu án tù lên đến 15 năm.

Hiện tại, danh tính của hai người đàn ông Việt Nam bị tố hiếp dâm vẫn chưa được tiết lộ. Truyền thông địa phương cho biết họ đã bị tịch thu passport tạm thời, cấm rời khỏi đảo để phục vụ cho quá trình điều tra. Vụ việc còn đang tiếp tục chờ cập nhật.

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Những thông tin liên quan đến nam diễn viên và vị nhạc sĩ nổi tiếng hiện đang 'nóng' trên các diễn đàn.

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