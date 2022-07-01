Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh lên Top 1 tìm kiếm Google tại Việt Nam

Sáng 1/7, mọi diễn đàn mạng xã hội và trang tin đều thuộc về diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh . Hai sao nam của làng giải trí Việt trở thành những cái tên đứng đầu nội dung tìm kiếm thịnh hành trên Google ở Việt Nam.

Theo đó, các từ khóa đi kèm như "hồng đăng", "hồ hoài anh", "diễn viên hồng đăng", "lê hồng đăng", "ho hoai anh", "hoài anh", "nhạc sĩ hồ hoài anh", "hồng đăng sinh năm bao nhiêu", "hong dang",... đều có lượt tìm kiếm tăng đột biến. Điều này thu hút sự chú ý của công chúng bởi từ trước đến nay, đây là hai nghệ sĩ hoạt động showbiz sôi nổi nhưng rất kín tiếng về đời tư cá nhân.

Hồng Đăng năm nay 37 tuổi, là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích tại Việt Nam hiện nay. Anh được biết đến qua các bộ phim Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng… Với ngoại hình điển trai, diễn xuất ổn định, Hồng Đăng đang là gương mặt “phủ sóng” các bộ phim truyền hình khu vực phía Bắc.

Anh kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

Còn Hồ Hoài Anh năm nay 42 tuổi, anh là một trong những nhạc sĩ đương đại tiêu biểu của Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồ Hoài Anh thành danh khá sớm. Nam nhạc sĩ là chủ nhân của hàng loạt ca khúc ấn tượng như: Dẫu có lỗi lầm, Giọt sương và chiếc lá, Gánh hàng rau, Nàng thơ xứ Huế…

Hồ Hoài Anh cũng là giám đốc âm nhạc đứng sau sự thành công của nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ trong nước, gần đây nhất là King of Rap. Ngoài ra, anh còn là giám khảo của nhiều sân chơi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí, Sao mai điểm hẹn, Sing my song… Về đời tư, Hồ Hoài Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang và có hai con gái chung.