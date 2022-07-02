Lưu Thiên Hương có 'hành động lạ', sau thông báo em rể Hồ Hoài Anh về nước đêm qua

Về phía Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng, cả hai đều có hoạt động gần nhất vào ngày 24/6. Vào mốc thời gian này, hai nghệ sĩ livestream chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trên sân golf ở đảo Mallorca (hay còn gọi là Majorca), Tây Ban Nha.

Hơn 1 ngày qua, mạng xã hội xôn xao về chuyến đi du lịch châu Âu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng . Cả hai bị kéo vào ồn ào nơi xứ người, tuy nhiên chưa xác thực được thông tin chính xác

Khi báo Thanh Niên kết nối với Lưu Thiên Hương - chị vợ Hồ Hoài Anh, nữ nhạc sĩ cho biết sau khi thăm thú Châu Âu, gia đình Hồ Hoài Anh sẽ bay về nước vào tối 1/7, giờ Việt Nam.

Song từ đó tới nay, Hồ Hoài Anh cũng như Hồng Đăng chưa có thêm bài đăng nào. Thậm chí, trang cá nhân của nam diễn viên Thương ngày nắng về đã "bay màu" vào hôm qua (1/7) mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo Lưu Thiên Hương, Hồ Hoài Anh xuất ngoại lần này cùng vợ con nên không thể xảy ra ồn ào gì. Cô gọi những lời đồn đại, phán đoán trên mạng là "rất vô lý".

"Tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được. Tại nước mình còn không dám huống hồ ra nước ngoài. Điều đó rất vô lý", nhạc sĩ họ Lưu chia sẻ.

"Đêm nay, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cùng con sẽ bay về Việt Nam. Họ đi châu Âu 4 nước, từ một lời mời tham dự chương trình golf bên đó", chị vợ Hồ Hoài Anh nói thêm với Thanh Niên.

Lưu Thiên Hương cũng cho biết, Hồ Hoài Anh gặp sự cố mất điện thoại và hộ chiếu trong chuyến đi. Tuy nhiên, sau khi nhờ sự giúp đỡ từ phía đại sứ quán, mọi chuyện đã ổn thỏa và anh có thể về nước trong tối qua.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Dân Trí, đêm qua 1/7 chỉ có vợ và con gái của Hồ Hoài Anh về nước, còn nam nhạc sĩ vẫn ở lại Tây Ban Nha.

Nhiều nguồn tin cho biết, chỉ có vợ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang - cùng con gái về nước. Ảnh: FBNV

Sau thông tin này, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của Lưu Thiên Hương và chất vấn nữ nhạc sĩ, về lý do Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam như đã chia sẻ trước đó.

Theo cập nhật mới nhất, Lưu Thiên Hương đã ẩn toàn bộ hoạt động trên mạng xã hội, còn lại duy nhất ảnh bìa chụp cùng ca sĩ Uyên Linh. Động thái này của Lưu Thiên Hương hiện thu hút sự chú ý.

Lưu Thiên Hương ẩn toàn bộ hoạt động trên trang cá nhân, chỉ còn lại ảnh bìa. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong đêm qua, Học viên Âm nhạc Quốc gia ra quyết định đình chỉ công tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Theo PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vừa tổ chức thi tốt nghiệp kết thúc năm học cho các học viên của mình. Tuy nhiên, tới ngày 15/7, trường mới nghỉ hè và chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học tới.

Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ với Zing, khi Hồ Hoài Anh trở về nước phải lập tức có mặt tại trường để trình diện và làm văn bản tường trình giải thích lý do ra nước ngoài không xin phép.

"Trong thời gian này, tất cả hoạt động, những gì liên quan đến hình ảnh, công việc của Hồ Hoài Anh sẽ bị trường đình chỉ. Chúng tôi đang chờ Hồ Hoài Anh về để có hướng xử lý tiếp theo", ông Lê Anh Tuấn trao đổi thêm trên Zing.