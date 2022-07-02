Vợ diễn viên Hồng Đăng có động thái bất ngờ trên mạng xã hội

Sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh .

" Hồng Đăng " đã trở thành từ khóa "hot" được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam vào ngày 1/7, khi có trên một triệu lượt tìm kiếm từ khóa này.

Trưa 1/7 trang cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi của Hồng Đăng vẫn hoạt động nhưng cuối ngày nam diễn viên đã đóng Facebook cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi và không có bất cứ phát ngôn nào.

Facebook cá nhân của Hồng Đăng đã "bay màu" (Ảnh: chụp màn hình).

Facebook của vợ diễn viên Hồng Đăng cũng bị dân mạng tràn vào để lại những bình luận không hay. Cho đến sáng nay 2/7, nhiều người phát hiện vợ nam diễn viên cũng âm thầm đóng trang cá nhân.

Theo Vietnamnet cho biết, trên Facebook, tên vợ diễn viên Hồng Đăng dù không phải người nổi tiếng cũng là chủ đề phổ biến với gần 900 nghìn người đang nói về chủ đề này (tính tới sáng 2/7).

Sau khi Hồng Đăng đóng trang cá nhân, bà xã của anh cũng có động thái tương tự. Ảnh: Internet

Trước đó, vào tối 30/6, trên Facebook cá nhân, vợ nam diễn viên đã chia sẻ hình con gái út. Cô cho biết con gái vì quá nhớ ba mà khóc đến đỏ mắt... Chia sẻ của bà xã Hồng Đăng khi đó khiến nhiều người xúc động.

Ít ngày trước, nam diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi tới Ý và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ tranh thủ trải nghiệm một buổi chơi golf ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) và bày tỏ sự thích thú.

Cũng trong chuyến đi châu Âu, diễn viên Hồng Đăng gặp sự cố. Anh bị mất điện thoại và phải dùng số khác để liên lạc với bà xã ở nhà.

Được biết, hiện tại Hồng Đăng vẫn chưa trở về Việt Nam. Giới truyền thông và phía Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn chưa thể liên lạc được với Hồng Đăng.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong chuyến đi châu Âu cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: FBNV

Hôm ngày 1/7, VTV đưa ra thông báo, chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" mùa hai (lên sóng số đầu tiên vào tối nay) có sự thay đổi về khách mời. Cụ thể, Hồng Đăng sẽ là khách mời số đầu tiên song trong chương trình lên sóng tối 2/7, khách mời sẽ là diễn viên Lan Phương. Lý do của sự thay đổi này không được nhà Đài nói rõ.

Hồng Đăng sinh năm 1984, là một trong những nam diễn viên phim truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay. Anh được biết đến qua một loạt bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng. Hiện tại, Hồng Đăng là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.