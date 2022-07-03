Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ

Hậu trường 03/07/2022 10:44

Mới đây, đã xuất hiện đoạn clip Hồ Hoài Anh vi vu tại đảo Mallorca (Tây Ban Nha) kèm lời khẳng định sự việc không như mọi người đang suy diễn đang gây sự chú ý từ đông đảo người hâm mộ.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng hiện vẫn đang là những cái tên được tìm kiếm hot trên MXH. Dẫu vậy, độ hot lần này không đến từ những sản phẩm nghệ thuật chất lượng mà lại đến từ vụ lùm xùm không đáng có trên đất Tây Ban Nha được người dân đồn thổi trong suốt vài ngày vừa qua. 

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng - Ảnh: Internet

Dẫu cho vẫn chưa có cáo buộc nào chính thức được đưa ra nhằm khẳng định 2 ngôi sao trên có dính líu đến vụ việc trên nhưng sự nghiệp của họ cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng nặng nề khi mới đây, vào sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh...

Thậm chí, trong lúc người trong cuộc còn chưa lên tiếng, cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra kết luận cuối cùng, rất nhiều “thuyết âm mưu” được vẽ ra trên mạng. 

Bằng chứng là trên MXH TikTok vừa qua đã lan truyền một đoạn clip được đăng tải bởi tài khoản tự xưng là “Hồ Hoài Anh Official”. Trong clip nam nhạc sĩ khoe khung cảnh biển xanh, nắng vàng xung quanh. Tài khoản này viết: “Mình vẫn vi vu nhé mọi người. Không có chuyện như lời đồn đâu”. Dưới bình luận còn khẳng định thêm: “Hiện tại Tây Ban Nha là 7 giờ tối, tầm 10 giờ tối Tây Ban Nha mình sẽ live nhé các bạn”.

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 2
Đoạn clip trên MXH tiktok được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ thời gian qua - Ảnh: Internet

Đoạn video ngay sau đó, đã thu hút rất đông đảo người hâm mộ vào bình luận và chỉ trích hướng về nam nghệ sỹ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, phát hiện clip này đã được chỉnh sửa tinh vi. Tài khoản trên là giả mạo Hồ Hoài Anh, vừa được thành lập sau khi ồn ào xảy ra.

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 3
Netizen chỉ trích không thương tiếc nam nghệ sỹ - Ảnh: Internet

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, sau khi Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn và đề xuất tạm đình chỉ công tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, PGS-TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 2.7 cho biết: ông đã liên lạc được với mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và mẹ nhạc sĩ cho biết con trai hiện chưa về Việt Nam.

Rộ clip Hồ Hoài Anh lộ diện tại đất khách, đưa ra lời giãi bày về ồn ào thời gian vừa qua nhưng sự thật đằng sau đó không khỏi khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 4
Hồ Hoài Anh hiện vẫn chưa về Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại những thông tin chi tiết về vụ việc vẫn đang là chủ đề được rất đông người hâm mộ quan tâm. 

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Hồ Hoài Anh Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang

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