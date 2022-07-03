Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp

Hậu trường 03/07/2022 09:01

Mới đây nhất, nữ diễn viên Lan Phương đã có đôi lời chia sẻ trên MXH sau khi là khách mời thay thế của “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 số đầu tiên.

Theo như kế hoạch đã công bố từ ngày 23/6, chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 cho biết khách mời những số đầu tiên là diễn viên Hồng ĐăngLan Phương.

Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 1
Hồng Đăng và Lan Phương là 2 người lựa chọn cho số đầu tiên của chương trình - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, điều này dường như rất khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại khi mới đây nhất, vào sáng này 1/7, VTV đã đưa ra thông báo về việc thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từ ngày 1/7 bao gồm cả những chương trình phát lại vì cả hai nghệ sĩ này đang có scandal tại nước ngoài gây xôn xao dư luận.

Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 2
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh dính phải ồn ào vì lùm xùm ở nước ngoài - Ảnh: Internet

Vì vậy, Lan Phương là cái tên được lựa chọn để thay thế nam diễn viên đình đám để góp mặt tại chương trình ''cuộc hẹn cuối tuần'' mùa 2 số đầu tiên. 

Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 3Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 4

Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 5
Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây nhất, tối 7/2, nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ hình ảnh xuất hiện đầy rạng rỡ trong chương trình này trên trang cá nhân của mình. Chia sẻ trong bài viết, cô cho biết bản thân rất xúc động sau khi xem xong và cảm thấy vui vì con gái cũng rất thích nó. 

Nữ diễn viên chia sẻ: “Cảm ơn “Cuộc hẹn cuối tuần” thật nhiều 

Con gái Lina xem rồi ôm mẹ thắm thiết, nói “ Lina nhớ mẹ quá, yêu mẹ quá …” Tan chảy với con và với sự duyên dáng của anh Long Vũ và sự kì công chuẩn bị của chương trình.”

Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp - Ảnh 6
Netizen hỏi thông tin về Hồng Đăng - Ảnh: chụp màn hình

Dù cho không nhắc gì đến bạn diễn trong ''Thương Ngày Nắng Về'' nhưng trước câu nói có phần châm biếm của một fan hâm mộ ''VTV giới thiệu chương trình khách mời có Lan Phương và Hồng Dăng mà hôm nay lên sóng cắt đi chỉ có Phương?''. 

Nữ diễn viên có đã có màn trả lời khôn khéo khiến cho ai nấy cũng đều hài lòng với màn hỏi khó của netizen: ''Mỗi chương trình là một khách mời bạn ạ''

Ngoài ra, khán giả cũng gửi lời khen tới Lan Phương khi ai nấy thán phục trước sự đa tài của nữ diễn viên: “Quá hay luôn chị ạ. Xem cuốn lắm. Chị thật giỏi và tài năng”, “Chị trò chuyện với chú long Vũ hay hải hước ạ!”.

Trước đó, ngay sau khi diễn viên Hồng Đăng bị dính phải ồn ào vì lùm xùm ở nước ngoài, Lan Phương đã bị vạ lây khi bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân để hỏi thăm tình hình của nam diễn viên. Ai nấy cũng lo lắng cho số phận bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang phát sóng những tập cuối.

 

Hành trình kéo dài chân của Khoa Pug: Đã cao lên 1m75 và dự định sẽ tiếp tục kéo dài lên 1m8

Hành trình kéo dài chân của Khoa Pug: Đã cao lên 1m75 và dự định sẽ tiếp tục kéo dài lên 1m8

Trong quá trình di chuyển sau phẫu thuật, Khoa Pug liên tục nhăn nhó vì đau đớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng Lan Phương Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng VTV cấm phát sóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An