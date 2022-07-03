Nam diễn viên nổi tiếng bị cắt sóng VTV, Lan Phương gây bất ngờ với hành động này trên MXH khi bị khán giả hỏi thăm về đồng nghiệp

Dẫu vậy, điều này dường như rất khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại khi mới đây nhất, vào sáng này 1/7, VTV đã đưa ra thông báo về việc thay thế hoặc cắt bỏ chương trình có sự tham gia của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từ ngày 1/7 bao gồm cả những chương trình phát lại vì cả hai nghệ sĩ này đang có scandal tại nước ngoài gây xôn xao dư luận.

Theo như kế hoạch đã công bố từ ngày 23/6, chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” mùa 2 cho biết khách mời những số đầu tiên là diễn viên Hồng Đăng và Lan Phương .

Vì vậy, Lan Phương là cái tên được lựa chọn để thay thế nam diễn viên đình đám để góp mặt tại chương trình ''cuộc hẹn cuối tuần'' mùa 2 số đầu tiên.

Bài đăng mới nhất của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây nhất, tối 7/2, nữ diễn viên Lan Phương đã chia sẻ hình ảnh xuất hiện đầy rạng rỡ trong chương trình này trên trang cá nhân của mình. Chia sẻ trong bài viết, cô cho biết bản thân rất xúc động sau khi xem xong và cảm thấy vui vì con gái cũng rất thích nó.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Cảm ơn “Cuộc hẹn cuối tuần” thật nhiều

Con gái Lina xem rồi ôm mẹ thắm thiết, nói “ Lina nhớ mẹ quá, yêu mẹ quá …” Tan chảy với con và với sự duyên dáng của anh Long Vũ và sự kì công chuẩn bị của chương trình.”

Netizen hỏi thông tin về Hồng Đăng - Ảnh: chụp màn hình

Dù cho không nhắc gì đến bạn diễn trong ''Thương Ngày Nắng Về'' nhưng trước câu nói có phần châm biếm của một fan hâm mộ ''VTV giới thiệu chương trình khách mời có Lan Phương và Hồng Dăng mà hôm nay lên sóng cắt đi chỉ có Phương?''.

Nữ diễn viên có đã có màn trả lời khôn khéo khiến cho ai nấy cũng đều hài lòng với màn hỏi khó của netizen: ''Mỗi chương trình là một khách mời bạn ạ''.

Ngoài ra, khán giả cũng gửi lời khen tới Lan Phương khi ai nấy thán phục trước sự đa tài của nữ diễn viên: “Quá hay luôn chị ạ. Xem cuốn lắm. Chị thật giỏi và tài năng”, “Chị trò chuyện với chú long Vũ hay hải hước ạ!”.

Trước đó, ngay sau khi diễn viên Hồng Đăng bị dính phải ồn ào vì lùm xùm ở nước ngoài, Lan Phương đã bị vạ lây khi bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân để hỏi thăm tình hình của nam diễn viên. Ai nấy cũng lo lắng cho số phận bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang phát sóng những tập cuối.