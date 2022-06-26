Bị cư dân mạng mỉa mai giọng 'chua lè' trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, Lệ Nam lên tiếng giải thích: 'Không thể hiểu nổi cái mic'

Vào tối ngày hôm qua (25/5/2022), hẳn mọi sự chú ý của những ai yêu quý cái đẹp đều sẽ hướng về đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 . Có thể nói, trải qua từng vòng thi, các thí sinh ghi dấu ấn với màn trình diễn nhan sắc, tài năng và trí tuệ khá ấn tượng. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng, ban tổ chức năm nay đã làm rất tốt khi lựa chọn ra những thí sinh ai nấy cũng đều xuất sắc và gây ấn tượng mạnh.

Lệ Nam xinh đẹp xuất sắc tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Cũng giống như mọi năm, đêm chung kết luôn tồn tại những khoảnh khắc gây chú ý và drama. Cụ thể, trong phần thi hùng biện dành cho top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thí sinh Lệ Nam phải dừng chân ở Top 16, việc cô nàng không thể chen chân vào Top 10 người xuất sắc nhất khiến một số fan hâm mộ không khỏi phần tiếc nuối. Tuy nhiên, điều khiến người đẹp được nhớ tới hơn cả chính là phần hùng biện của mình, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bàn tán về giọng nói có phần ''chua lè'' của Lệ Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.