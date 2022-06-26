Bị cư dân mạng mỉa mai giọng 'chua lè' trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, Lệ Nam lên tiếng giải thích: 'Không thể hiểu nổi cái mic'

Mới đây, Lệ Nam đã lên tiếng giải thích về chất giọng bị cư dân mạng phản ảnh là ''chua lè'' trên MXH.
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Vào tối ngày hôm qua (25/5/2022), hẳn mọi sự chú ý của những ai yêu quý cái đẹp đều sẽ hướng về đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 . Có thể nói, trải qua từng vòng thi, các thí sinh ghi dấu ấn với màn trình diễn nhan sắc, tài năng và trí tuệ khá ấn tượng. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng, ban tổ chức năm nay đã làm rất tốt khi lựa chọn ra những thí sinh ai nấy cũng đều xuất sắc và gây ấn tượng mạnh.
Cũng giống như mọi năm, đêm chung kết luôn tồn tại những khoảnh khắc gây chú ý và drama. Cụ thể, trong phần thi hùng biện dành cho top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Thí sinh Lệ Nam phải dừng chân ở Top 16, việc cô nàng không thể chen chân vào Top 10 người xuất sắc nhất khiến một số fan hâm mộ không khỏi phần tiếc nuối. Tuy nhiên, điều khiến người đẹp được nhớ tới hơn cả chính là phần hùng biện của mình, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bàn tán về giọng nói có phần ''chua lè'' của Lệ Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Trước nhiều luồng ý kiến, người đẹp đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích về giọng nói của mình trên MXH: "Không thể hiểu nổi cái mic. Nói một câu cứ bị 7,8 giây sao mới nghe được tiếng mình. Không hiểu sao giọng nói của mình bình thường đâu có chua lè vậy đâu ta".
Là một trong số những cái tên được kì vọng đi sâu tại giải, tuy nhiên Lệ Nam đã không thể viết tiếp câu chuyện ước mơ về chiếc vương miện. Trên trang cá nhân, Lệ Nam nghẹn ngào viết: "Những nỗi đau từ bạo lực gia đình đã có lúc tôi gục ngã, tôi đau đớn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta tìm thấy sức mạnh nội tại chính mình và vươn cao.
Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có những cuộc chiến riêng. Nhưng hãy tin vào giá trị của bản thân, đội vương miệng chính mình. Viết tiếp trang hành trình cuộc đời bằng nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là hãy là chiến binh. Và hãy chiến đấu vì giấc mơ của mình".
Kết quả chung cuộc, ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã thuộc về cô gái đến từ Tây Ninh - Ngọc Châu. Người đẹp Lê Thảo Nhi giành được vị trí Á hậu 1, Thủy Tiên được xướng tên ở vị trí Á hậu 2.