Minh Hằng chia sẻ bí quyết để có một tình yêu lâu dài hạnh phúc: 'Tôi từng sống chung một thời gian, để đảm bảo đối phương là người phù hợp'

Hậu trường 24/06/2022 09:46

Những dòng chia sẻ của nữ ca sĩ Minh Hằng về việc sống chung trước hôn nhân nhận về nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Chiều ngày 18/6, hôn lễ của Minh Hằng đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Hồ Tràm với sự tham gia của 300 khách mời gồm người thân và dàn sao Việt. Là người có đời tư kín tiếng, đám cưới của Minh Hằng không có truyền thông tác nghiệp, an ninh được thắt chặt tối đa.

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Minh Hằng và ông xã tại lễ cưới - Ảnh: Internet

Ngoài ra kể từ khi thông báo tổ chức đám cưới tới nay, Minh Hằng rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh của chú rể. Theo Zing, chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An). Theo thông tin trên website, công ty này được thành lập năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may.

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Minh Hằng xinh đẹp trong trang phục cô dâu - Ảnh: Internet

Chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc xuyên suốt buổi lễ của đôi vợ chồng, nhiều người thậm chí còn tỏ ra ghen tị với nữ ca sĩ vì có một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn và bền chặt. 

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có được được một mối quan hệ mật thiết gắn bó lâu đến như vậy cô nàng đã phải trải qua những khoảng thời gian vô cùng vất vả. Cụ thể, trước khi về chung một nhà, Minh Hằng và bạn trai gắn bó suốt 6 năm và cả 2 đã từng ''sống thử'' trước đám cưới để xác định xem nửa kia có phải là người phù hợp với mình hay không. 

Minh Hằng chia sẻ bí quyết để có một tình yêu lâu dài hạnh phúc: 'Tôi từng sống chung một thời gian, để đảm bảo đối phương là người phù hợp' - Ảnh 3

Minh Hằng mới đây đã có những lời chia sẻ về chuyện sống thử trước hôn nhân - Ảnh: Internet 

Trong một buổi phỏng vấn với đây với VnExpress, Minh Hằng đã có những chia sẻ mở lòng hơn đối với khán giả về mối quan hệ này.

"Thực ra, vợ chồng tôi đã sống chung một thời gian trước đám cưới, để đảm bảo đối phương là người phù hợp gắn bó trọn đời. Sau lễ cưới, chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác.

Từ lúc sống thử đến khi kết hôn, tôi tự thấy mình dần biết cách vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc, tôi có thể tụ tập bạn bè cà phê nhưng hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian chăm lo cho nhà cửa", Minh Hằng chia sẻ.

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Netizen hy vọng cô nàng sẽ mãi giữ được hạnh phúc của mình như ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Trước những dòng tâm sự của người đẹp 34 tuổi, đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau như ủng hộ có hay thậm chí không đồng tình cũng có. Tuy nhiên, sau những gì mà cô nàng đã trải qua ở thời điểm hiện tại netizen cũng tỏ ra cực kỳ vui mừng cho hạnh phúc của Minh Hằng. 

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