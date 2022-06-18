Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân

Hậu trường 18/06/2022 10:00

Mới đây, Minh Hằng cùng Khả Ngân, Đông Nhi,...đã có những giây phút vui vẻ trong tiệc độc thân của người đẹp trước thềm đám cưới trọng đại.

Vài ngày vừa qua, đám cưới của nữ diễn viên nổi tiếng Minh Hằng và ông xã giàu có đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm, để mắt tới. Không chỉ vì netizen sắp sửa đón thêm một hôn lễ đình đám nữa trong năm nay mà đó còn là lễ cưới hứa hẹn sẽ có rất đông đủ các ngôi sao hàng đầu showbiz hội tụ lại với nhau. 

Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân - Ảnh 1
Minh Hằng bật khóc trong đám hỏi cách đây ít hôm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chưa cần tới ngày trọng đại mọi thứ đang dần trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi mới đây nhất, nữ ca sĩ cùng hội bạn thân đã tổ chức buổi tiệc độc thân hoành tráng bên bờ biển lãng mạng. Tiệc độc thân là buổi lễ được tổ chức vào đêm trước đám cưới của cô dâu và chú rể. Ở đó cả 2 sẽ có thể mời những người bạn bè thân quý nhất của mình để tới chia vui.

Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân - Ảnh 2
Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân - Ảnh 3
''Gia đình văn hóa'' là một trong những người có mặt đầu tiên tại buổi tiệc độc thân của cô nàng - Ảnh: Internet

Với Minh Hằng, từ đêm ngày 17/6 hàng loạt ngôi sao đình đám như Khả Ngân, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Mai Phương Thúy,...đã góp mặt từ sớm để lên đồ ''quẩy tung nóc'' trong bữa tiệc độc thân của cô nàng. Chứng kiến hạnh phúc của Minh Hằng, một số netizen không khỏi phần xúc động bởi sau nhiều lần vấp ngã trong chuyện tình cảm giờ đây ''bé Heo'' cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc cho đoạn đường sau này. 

Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân - Ảnh 4

Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân - Ảnh 5
Hình ảnh vui vẻ của Minh Hằng cùng những người bạn thân trước khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, Minh Hằng cũng từng viết bức tâm thư dài chia sẻ về cảm xúc của bản thân trước ngày trọng đại sắp tới của mình. Trong tâm thư, nữ ca sĩ chia sẻ rằng chỉ một tuần nữa là cô bước sang chương mới của cuộc đời. Dù đang giai đoạn nước rút trong công tác chuẩn bị đám cưới nhưng cô vẫn dành thời gian viết tâm thư gửi đến những người hâm mộ luôn theo dõi cô trong suốt thời gian dài qua.

"Đám cưới - chính là một sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời. Tôi mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả hai, như cách mà tôi và anh cùng tôn tạo nên tình yêu này. Đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chung vui, chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thương. Do đó, sự kiện trọng đại này phải đầy đủ - hài hòa - chỉn chu cho cô dâu chú rể cùng tất cả khách mời tham dự" - Minh Hằng viết.

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