Trước thềm hôn lễ trọng đại, nữ diễn viên Minh Hằng: 'Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng'

Cô không khỏi bồi hồi, xúc động trước ngày lên xe hoa: "Cũng như bao cô gái, khi đứng trước cánh cửa hôn nhân, ngày hai trái tim về chung một nhà. Đám cưới - chính là một sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời. Mình mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả 2, như cách mà mình và Anh đã cùng tôn tạo nên tình yêu này. Và Minh Hằng cũng hiểu rằng, đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chia vui, chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thương. Do đó sự kiện trọng đại này phải đầy đủ- hài hòa – chỉn chu cho cô dâu chú rể, cùng tất cả khách mời tham dự".

Ngoài ra ông xã của ''bé Heo'' cũng là một người cực kỳ tâm lý khi trao toàn quyền quyết định mọi thứ trong hôn lễ của cả 2. Một số netizen còn cho rằng, Minh Hằng thực sự may mắn khi có một người chồng chiều chuộng cô hết mình đến như vậy.

Người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cả 2 - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, danh tính của chồng sắp cưới của nữ ca sĩ vẫn chưa được cô nàng công khai nhưng theo một số thông tin từ những ''thánh soi '' trên MXH, anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Cuối bài đăng người đẹp cũng cho biết bản thân rất may mắn khi có một người luôn hiểu chuyện và chấp nhận một nghệ sĩ như cô. Đồng thời nhắn nhủ tới chồng tương lai: "Hằng chỉ xin đứng ra một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình. Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng".