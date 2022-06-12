Trước thềm hôn lễ trọng đại, nữ diễn viên Minh Hằng: 'Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng'

Trước thềm lễ cưới trọng đại của mình, mới đây Minh Hằng đã có đôi lời chia sẻ trên MXH khiến nhiều người không khỏi phần cảm động.

Vào những ngày qua thông tin về lễ cưới của nữ diễn viên nổi tiếng Minh Hằng đang chiếm được sự chú ý từ phía người hâm mộ, điều này đến từ một phần sức hút của ''bé Heo''. Minh Hằng là một trong những ngôi sao điện ảnh đời đầu showbiz, dù cho xuất thân từ ca sĩ nhưng điều làm tên tuổi của nàng lại đến từ khả năng diễn xuất ''siêu đỉnh'' của mình. Nữ ca sĩ đang rất háo hức đến lễ cưới của mình - Ảnh: Internet Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng ít ai biết được trong chuyện tình cảm của ngôi sao sinh năm 1987 lại vô cùng chật vật và thường đem lại kết thúc không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, thời gian gần đây những ai là fan hâm mộ của Minh Hằng đã có phần mãn nguyện khi cuối cùng idol đã tìm được ý trung nhân của đời mình và sẽ lên xe hoa vào ngày 18/6 tới đây.

Cả 2 sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 18/6 tới đây - Ảnh: Internet Trước buổi lễ quan trọng của mình, mới đây nữ diễn viên 34 tuổi đã có bức tâm thư trải lòng trên MXH khiến nhiều người không khỏi cảm động.

Bài đăng của Minh Hằng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Cô không khỏi bồi hồi, xúc động trước ngày lên xe hoa: "Cũng như bao cô gái, khi đứng trước cánh cửa hôn nhân, ngày hai trái tim về chung một nhà. Đám cưới - chính là một sự kiện vô cùng trọng đại của cuộc đời. Mình mong muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả 2, như cách mà mình và Anh đã cùng tôn tạo nên tình yêu này. Và Minh Hằng cũng hiểu rằng, đám cưới này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự chia vui, chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thương. Do đó sự kiện trọng đại này phải đầy đủ- hài hòa – chỉn chu cho cô dâu chú rể, cùng tất cả khách mời tham dự".

Ngoài ra ông xã của ''bé Heo'' cũng là một người cực kỳ tâm lý khi trao toàn quyền quyết định mọi thứ trong hôn lễ của cả 2. Một số netizen còn cho rằng, Minh Hằng thực sự may mắn khi có một người chồng chiều chuộng cô hết mình đến như vậy. Người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cả 2 - Ảnh: chụp màn hình Được biết, danh tính của chồng sắp cưới của nữ ca sĩ vẫn chưa được cô nàng công khai nhưng theo một số thông tin từ những ''thánh soi '' trên MXH, anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cuối bài đăng người đẹp cũng cho biết bản thân rất may mắn khi có một người luôn hiểu chuyện và chấp nhận một nghệ sĩ như cô. Đồng thời nhắn nhủ tới chồng tương lai: "Hằng chỉ xin đứng ra một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình. Hôm nay em xin làm vợ bảo vệ anh một ngày. Những ngày còn lại, anh gánh em nhé chồng".

Quốc Thiên bật khóc: Bệnh của tôi không phải ác tính và chỉ cần uống thuốc "Tôi không ngờ rằng đó là năm cuối cùng có thể ăn Tết với mẹ, nhưng tôi đã không về và mẹ mất trong năm ấy" – Quốc Thiên nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-hon-le-trong-dai-nu-dien-vien-minh-hang-hom-nay-em-xin-lam-vo-bao-ve-anh-mot-ngay-nhung-ngay-con-lai-anh-ganh-em-nhe-chong-475673.html